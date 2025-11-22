Noite das personalidades esportivas: confira os homenageados no "Oscar do Esporte"

Noite das Personalidades Esportiva terá sua 53ª edição em 2025 / Crédito: João Filho Tavares

No próximo dia 8 de dezembro, segunda-feira, a cobertura da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC) será palco da 53ª Noite das Personalidades Esportivas, o Oscar do Esporte. Os homenageados da cerimônia foram anunciados neste sábado, 22, durante o programa Frias do Sérgio, na Rádio O POVO CBN, apresentado pelo jornalista Sérgio Ponte, idealizador do evento. Ao todo, 19 cronistas esportivos participaram da votação, indicando os destaques nas categorias dirigente, treinador, atleta, revelação e arbitragem.

No primeiro item, os vencedores foram o presidente do Ceará, João Paulo Silva, e o CEO de futebol do clube, Haroldo Martins. Os dois empataram tecnicamente na escolha e receberão o prêmio pela primeira vez. O atleta destaque do ano foi o zagueiro Willian Machado, também do Alvinegro de Porangabuçu. O defensor recebeu oito dos 19 votos. Outros nomes lembrados foram Pedro Raul, Galeano, Dieguinho, João Ricardo e Breno Lopes. Outro representante do Ceará reconhecido na premiação foi Léo Condé, eleito melhor treinador do futebol cearense em 2025 de maneira unânime. No comando do Vovô desde a temporada passada, ele já conquistou um acesso à Série A e o título do Campeonato Cearense deste ano. Único tricolor presente na relação, Gustavo Mancha, atualmente no Olympiacos, da Grécia, foi escolhido como revelação. Já o assistente cearense da Fifa Nailton Oliveira venceu na categoria arbitragem.