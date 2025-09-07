Morre Osvaldo Azim, ex-presidente do Fortaleza e comentarista esportivo

Na crônica esportiva cearense, o "Bola de Ouro" trabalhou em diversas rádios do Estado, entre elas Iracema, Dragão do Mar, Assunção e, por último, a Clube

Embora não tenha conquistado títulos como dirigente, foi responsável por formar a dupla histórica leonina Sandro Gaúcho e Frank. O primeiro, inclusive, permanece até hoje como maior artilheiro de uma única edição do Campeonato Cearense, com 39 gols.

Na manhã deste domingo, 7, faleceu em decorrência de um infarto o ex-presidente do Fortaleza e comentarista esportivo Osvaldo Azim, aos 77 anos. Ele esteve a frente do Tricolor de Aço em 1997.

Azim também integrou, por um período, a bancada do programa Trem Bala, onde recebeu de Alan Neto o apelido de “O Implacável”. Já em 2024, quando não fazia mais parte da equipe, concedeu entrevista à Cadeira Elétrica e, na ocasião, criticou a criação da SAF do Fortaleza.

O Leão do Pici fez uma nota de pesar em homenagem ao ex-presidente. "O Fortaleza Esporte Clube lamenta o falecimento de Osvaldo Azim, Presidente do Tricolor de Aço em 1997. Manifestamos aos familiares e amigos nossas mais sinceras condolências e solidariedade neste momento de dor".

"Também radialista e comentarista esportivo, Azim foi conselheiro do Clube e responsável por contratar o maior artilheiro da história do Campeonato Cearense, Sandro Gaúcho, com 39 gols. Sua história no Leão do Pici será sempre lembrada, e que as boas memórias tragam o conforto aos corações de toda a família tricolor".