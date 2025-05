Marcos Braz, ex-Flamengo, assume como novo executivo de futebol do Remo

Anunciado nas redes sociais do Leão Azul, Braz foi apresentado como um profissional com “ampla experiência no cenário nacional”, encarregado de contribuir para a construção do projeto do Remo “dentro e fora de campo”.

Vice-presidente de futebol do Rubro-Negro carioca, ele teve sua atuação contestada pela falta de conquistas nos últimos anos e por decisões administrativas polêmicas, como o uso da estrutura do clube para fins eleitorais em sua campanha à reeleição como vereador no Rio de Janeiro.

No campo esportivo, Braz enfrentou críticas pela ausência de reforços na atual temporada e pela gestão do elenco, especialmente após a suspensão do atacante Gabigol por se recusar a realizar um exame antidoping. Sua saída do Flamengo marcou o fim de uma trajetória que, apesar de títulos importantes, terminou desgastada pela pressão interna e externa.

Enquanto isso, no Fortaleza, o retorno de Sérgio Papellin ao cargo de diretor de futebol foi celebrado pelo clube e pela torcida. Papellin tem longa história com o Tricolor do Pici, com passagens marcadas por conquistas relevantes, como o título da Série B em 2018, o bicampeonato da Copa do Nordeste (2019 e 2022) e a campanha de vice-campeonato na Copa Sul-Americana em 2023.

A contratação exigiu o pagamento de multa contratual ao Remo, destacando o empenho do CEO Marcelo Paz em reintegrar o dirigente.