Em Fortaleza, pentacampeão Cafu lança biografia sobre trajetória até o topo do futebol

O momento, que terá presença do público, acontece neste sábado, 12, às 19 horas, no shopping Iguatemi Bosque

Escrita por Mariah Morais, que também participará do lançamento, a obra narra a trajetória do ex-lateral-direito desde a infância, em uma comunidade de baixa renda, até o reconhecimento internacional como capitão da equipe pentacampeã mundial em 2002.

O ex-jogador Cafu, recordista de partidas com a camisa da seleção brasileira, estará em Fortaleza neste sábado, 12, para o lançamento de sua biografia "A Saga Cafu: O Grande Sonho". O evento ocorre às 19 horas, na Praça do Artista do shopping Iguatemi Bosque, em parceria com a Livraria Leitura.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Durante o encontro com o público, Cafu e Mariah compartilharão detalhes da produção do livro, que destaca momentos marcantes da carreira e vida pessoal do ex-lateral-direito, incluindo as dificuldades enfrentadas no início da jornada, os desafios para conciliar os estudos e as responsabilidades familiares, além das várias tentativas em testes de clubes até alcançar o sucesso no futebol profissional.

O ex-futebolista comentou sobre como o material pode ajudar a inspirar jovens que almejam seguir carreira no esporte. "O livro vai ser uma referência para esses jovens atletas que buscam se tornar profissionais, até porque o primeiro pensamento deles já é chegar à seleção brasileira, já é chegar a um grande clube antes de passar por todas as fases — que são as peneiras, que são as etapas do Júnior, na nossa época, e que agora são sub-15, sub-16, sub-17."

"Eu acho que isso vai servir para que eles nunca desistam daquilo que desejam: ser jogadores de futebol", completou.

Além disso, fez um breve resumo do projeto, relembrando os desafios enfrentados no início da carreira. "Essa obra traz apenas o começo da minha trajetória, praticamente — que foram os nove ‘nãos’ que eu recebi até chegar ao meu primeiro contrato profissional. Uma trajetória árdua, uma trajetória sofrida, mas uma trajetória que me fez ser um vencedor."