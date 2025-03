Argentina e Brasil se enfrentam pelas Eliminatórias, em jogo apimentado por Raphinha

Raphinha, jogador da seleção brasileiro, é um dos destaques do futebol mundial / Crédito: RAFAEL RIBEIRO/CBF

"Porrada neles, sem dúvidas. No campo e fora de campo, se tiver que ser". A declaração, feita pelo atacante Raphinha, da seleção brasileira e do Barcelona, em entrevista ao ex-jogador Romário, apimentou o já quente maior clássico do futebol mundial, que terá mais um capítulo nesta terça-feira, 24. Argentina e Brasil entram em campo às 21 horas, no Más Monumental, casa do River Plate, em Buenos Aires, pela 14ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. O confronto coloca frente a frente os líderes da chave, os argentinos, contra os terceiros colocados, os brasileiros.

No primeiro embate entre as seleções nesta edição do torneio classificatório, os atuais campeões do mundo levaram a melhor e venceram a seleção brasileira por 1 a 0, em pleno Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), no dia 21 de novembro de 2023.

Apesar disso, a equipe brasileira leva ligeira vantagem histórica sobre os hermanos. De acordo com dados da Fifa, as seleções se enfrentaram 109 vezes, com 43 vitórias da pentacampeã mundial, 41 da tri e atual detentora da taça do mundo, além de 25 empates. Entretanto, o Brasil amarga um jejum de seis anos sem vencer seu maior rival. O triunfo mais recente ocorreu na semifinal da Copa América de 2019, ainda sob o comando de Tite. Na ocasião, com gols de Gabriel Jesus e Roberto Firmino, a Amarelinha eliminou a Albiceleste e avançou à final, conquistando posteriormente o título ao derrotar o Peru. Desde então, foram quatro confrontos, com três vitórias argentinas — todas por 1 a 0 — e um empate sem gols. Entre esses duelos, destaca-se a final da Copa América de 2021, quando a Argentina venceu por 1 a 0 no Maracanã, com gol de Ángel Di María.

Pressão para o Brasil O clássico desta terça-feira tem caráter decisivo, especialmente para o Brasil. Os comandados de Dorival Júnior ainda buscam a formação ideal e um estilo de jogo condizente com o potencial técnico da equipe. Na última rodada das Eliminatórias, na quinta-feira, 20, a seleção venceu a Colômbia por 2 a 1, com gols de Raphinha e Vinicius Júnior. No entanto, o desempenho não convenceu. Ao longo da partida, a equipe esteve acuada em diversos momentos e demonstrou dificuldades para reagir em situações adversas. O gol da vitória só saiu nos acréscimos, com um chute de longa distância de Vinicius Júnior, que acabou se tornando o herói do jogo.

Além do rendimento instável, a partida contra os colombianos resultou em quatro desfalques para o Brasil. Alisson e Gerson sofreram problemas físicos, enquanto Gabriel Magalhães e Bruno Guimarães estão suspensos pelo acúmulo de cartões amarelos. Para seus lugares, Dorival convocou o goleiro Weverton, o zagueiro Beraldo e os volantes Éderson — ex-Fortaleza — e João Gomes. Provável escalação Diante desses desfalques, a escalação brasileira deve ter mudanças em relação ao time que enfrentou a Colômbia no Mané Garrincha. A primeira delas será no gol: Bento vai substituir Alisson. Na lateral direita, Wesley, do Flamengo, deve aparecer entre os titulares após deixar boa impressão na partida passada. O meio-campo também deve ser alterado. Com as ausências de Bruno Guimarães e Gerson, a tendência é que André e Joelinton formem a dupla de volantes. No ataque, Matheus Cunha pode ganhar a vaga de João Pedro.

Uma vitória nesta terça-feira pode colocar o Brasil na segunda colocação da tabela e encaminhar a classificação para a Copa do Mundo, reacendendo na torcida o sonho do hexacampeonato. Argentina x Brasil: ficha técnica Argentina 4-3-3: Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cuti Romero, Otamendi e Tagliafico; Paredes, Enzo Fernández e Mac Allister; Simeone, Almada e Julián Álvarez. Técnico: Lionel Scaloni