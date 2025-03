A primeira viagem: estreia do Trem Bala na TV ocorreu há 14 anos

Estreia do Programa Trem Bala na TV O POVO, com Alan Neto, há 14 anos / Crédito: Igor de Melo especial para O POVO em 14/03/2011

No dia 14 de março de 2011, ia ao ar o primeiro episódio — ou melhor, a primeira viagem — do Trem Bala na TV O POVO, um programa que mudaria para sempre a história da imprensa esportiva do Ceará. Sob o comando do lendário jornalista Alan Neto, ícone da crônica esportiva cearense, a estreia do Trem da TV completa 14 anos de debates acalorados, polêmicas inesquecíveis e um legado inquestionável. Entre as temidas Cadeiras Elétricas — quadro destinado a entrevistas —, as famosas "bombas de mil megatons" e discussões intensas, Alan e sua equipe se tornaram presença certa nas televisões dos apaixonados por esporte, diariamente, das 12 horas às 13 horas.

O maquinista-mor não conduziu esse trem sozinho. Diversos nomes passaram pela bancada, um deles presente desde a primeira viagem até a última parada, em 2024: Sérgio Ponte. Apresentador da Rádio O POVO CBN, radialista de renome e, acima de tudo, irmão de Alan. Com a voz embargada, ele lembra com carinho do programa e do legado deixado.

"São 14 anos de Trem Bala. Lembro-me como se fosse hoje. Dummar Neto teve essa grande ideia — ele só tem ideias maravilhosas — de levar o Trem Bala da rádio para a TV. E aí começou a missão de convencer o Alan. A equipe era formada por mim, Daniela Nogueira, Moacyr (Luiz Dreher) e Evaristo Nogueira", relatou. "A linha editorial era clara: um programa polêmico, assim como na Rádio O POVO CBN. E foi exatamente isso que fizemos. Hoje, 14 anos depois, recordamos com imensa satisfação, alegria e aquela saudade gostosa do Trem Bala e de tudo o que ele representou", disse Sérgio, emocionado.