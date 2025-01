Presidente do Atlético-GO contesta repórter com fala machista: "Deve ter achado bonito"

Após empate por 0 a 0 entre Atlético-GO e Goianésia, pelo Campeonato Goiano, um episódio acabou gerando repercussão negativamente. Na coletiva pós-jogo, o presidente do Dragão, Adson Batista, ao ser perguntado pelo repórter Nathalia Freitas, da TV Globo e CBN Goiânia, a rebateu com uma declaração polêmica.

Adson a rebateu com uma fala de tom machista. "Não. Ele errou para caramba, teve uns chutes, mas pode render muito mais, pode ser cobrado mais. Acho que você achou ele bonitinho, só isso".

Nathalia, por sua vez, não aceitou declaração do executivo, afirmando que isso afetava seu lado profissional. "Não. Eu não vou aceitar porque eu sou profissional e eu acho que você fez essa brincadeira porque eu sou mulher e isso acaba afetando o meu profissionalismo".

O presidente Rubro-Negro pediu a radialista que não fizesse 'barraco', já que ele possuía liberdade com ela. "Eu não levo para esse lado pela liberdade que tenho com você. Então, você me desculpe. Sem barraco."

A discussão entre os dois, todavia, prosseguiu na sala de imprensa. " Mas para mim é ruim, como mulher. Não, barraco não", disse Nathalia. "Eu estou falando porque você poderia conversar comigo diferente. Mas tudo bem, faz do jeito que quiser, vitimiza, eu não tive essa intenção jamais", afirmou Adson.