Gabigol marca duas vezes e Flamengo larga na frente do Atlético-MG na final da Copa do Brasil O segundo confronto da final da Copa do Brasil vai acontecer no próximo domingo, 9, na Arena MRV, em Belo Horizonte. O Flamengo pode perder por um gol de diferença que será campeão. Para o Atlético-MG, só um triunfo por três ou mais gols serve para conquistar o título 18:08 | 03/11/2024

Atacante Gabigol comemora gol no jogo Flamengo x Atlético-MG, no Maracanã, pela final da Copa do Brasil 2024 Crédito: Wagner Meier / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

O Flamengo está mais perto da conquista da Copa do Brasil. Os rubro-negros venceram Atlético-MG por 3 a 1 neste domingo, no Maracanã, no jogo de ida da final da competição. O atacante Gabigol anotou dois tentos e ampliou ainda mais o seu histórico em decisões. Agora, ele soma 16 bolas na rede em 17 finais com a camisa do time carioca. O Flamengo abriu vantagem no primeiro tempo, com gols de Arrascaeta e Gabriel. Na etapa final, os rubro-negros fizeram o terceiro, novamente com o camisa 99. O Atlético-MG diminuiu com Alan Kardec. O segundo confronto da final da Copa do Brasil vai acontecer no próximo domingo, 9, na Arena MRV, em Belo Horizonte. O Flamengo pode perder por um gol de diferença que será campeão. Para o Atlético-MG, só um triunfo por três ou mais gols serve para conquistar o título. Uma vitória mineira por dois gols vai fazer a decisão ir para os pênaltis.

O Atlético-MG surpreendeu com uma postura ofensiva e quase marcou logo com um minuto. Gustavo Scarpa chutou da entrada da área e obrigou Rossi a espalmar para escanteio. O Flamengo respondeu aos cinco. Em avanço rápido, Michael foi lançado, entrou na área, mas chutou pela linha de fundo. O lance animou os rubro-negros, que abriram o placar aos 10 minutos. Gabigol recebeu passe na área e chutou para defesa de Éverson, mas Arrascaeta pegou o rebote e mandou para a rede. O revés não mudou a postura do Atlético-MG, que seguiu trocando passes. No entanto, os mineiros pouco incomodavam a zaga carioca. Já o Flamengo tinha mais objetividade, mas dificuldade em criar boas chances. Na melhor delas, aos 29 minutos, Léo Pereira arriscou de muito longe e quase acertou o ângulo. Everson fez grande defesa para salvar os visitantes.

Somente após o susto, o Galo voltou a criar boa oportunidade. Aos 31 minutos, Gustavo Scarpa aproveitou cruzamento, mas finalizou sobre o travessão. Só que o Flamengo respondeu em grande estilo aos 38. Gabriel aproveitou bola disputada pelo alto por Plata, entrou na área e tocou na saída de Everson. O novo revés foi sentido pelo Atlético-MG. Tanto que o Flamengo continuou melhor nos minutos finais. No entanto, os donos da casa não aumentaram a intensidade e foram para o intervalo com boa vantagem no Maracanã. No segundo tempo, os mineiros voltaram melhores e quase marcaram aos sete minutos. Em uma série de chutes, todos bateram na zaga do Flamengo, que impediu o gol do Atlético-MG. Depois, Junior Alonso aproveitou cruzamento e cabeceou com muito perigo.