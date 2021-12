Pedro Henrique lamenta derrota do Athletico-PR, mas destaca: "Fizemos uma grande temporada"

O Atlético-MG venceu o Athletico-PR por 2 a 1 nesta quarta-feira e se sagrou campeão da Copa do Brasil. Após a partida na Arena da Baixada, o zagueiro Pedro Henrique, do Furacão, falou sobre a derrota. Segundo o defensor, o jogo era difícil, diante de um adversário forte. Entretanto, Pedro Henrique ressaltou que o Athletico-PR jogou mal na primeira partida, quando foi derrotado por 4 a 0, e isso conduziu o destino da final.

"A gente fez um jogo apático lá no Mineirão, temos que reconhecer isso. Fomos irreconhecíveis. Mas vale ressaltar: fizemos uma grande temporada. Foram muitos jogos, muito desgaste, elenco curto, é difícil contra uma grande equipe como o Atlético. Foram melhores lá, foram melhores aqui, reconhecemos o potencial que tem a equipe do Atlético, grandes atletas. Nossa equipe está de parabéns, a do Atlético também", disse à TV Globo.

Mesmo com a derrota, a torcida do Furacão fez a festa e apoiou o time até mesmo após o apito final, aplaudindo e comemorando a temporada do clube que foi campeão da Copa Sul-Americana e chegou à final da Copa do Brasil.

Pedro Henrique agradeceu os torcedores pela festa e pelo reconhecimento. "Nossa torcida, que compareceu em peso tanto lá quanto aqui, fez uma linda festa aqui, reconheceu a grande temporada que a gente fez. Só agradecer a Deus, agradecer todo mundo, porque fizemos uma grande temporada", concluiu o zagueiro.

