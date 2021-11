Nordeste termina Série B com dois rebaixados e sem acesso para a Série A

O domingo não foi bom para o Nordeste na Série B e a temporada acabou com perda de representatividade para a Região. Mesmo com o triunfo diante do Brasil de Pelotas-RS por 4 a 0, o CSA-AL não conseguiu a classificação para a Série A. O CRB-AL, outro time nordestino que também disputava a vaga, perdeu por 2 a 1 para o Operário-PR e continua na Série B. Vitória-BA e Confiança-SE foram rebaixados para a Série C.



Na última rodada da Série B, CSA, Guarani-SP, CRB e Avaí-SC disputavam uma vaga na Série A. O CRB foi derrotado pelo Operário e o Guarani empatou em 2 a 2 com o Botafogo-RJ. O CSA fez o dever de casa e goleou o Brasil de Pelotas. Já o Avaí, que só dependia de si para conquistar a classificação, derrotou o Sampaio Corrêa-MA pelo placar de 2 a 1, com gol no fim da partida e garantiu o acesso.



O CSA assegurava a vaga para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro até o final da partida. Mas, aos 44 minutos do segundo tempo, o Avaí, após sair atrás no placar, virou a partida diante do Sampaio Corrêa. O Azulão finaliza a Série B na 5ª colocação. Já o CRB foi o 7º colocado.



Na parte de baixo da tabela, três times lutavam contra o rebaixamento: Remo-PA, Vitória e Londrina-PR. O Vitória perdeu por 1 a 0, em casa, para o Vila Nova-GO e encerrou a competição na 18ª colocação. O Remo empatou por 0 a 0 com o Confiança e terminou na 17ª posição no campeonato. O Londrina se salvou ao derrotar o Vasco-RJ pelo placar de 3 a 0. Já estavam rebaixados Confiança e Brasil de Pelotas.



Garantiram vaga para a Série A de 2022: Botafogo, Coritiba-PR, Goiás-GO e Avaí. Tombense-MG, Ituano-SP, Criciúma-SC e Novorizontino-SP conquistaram o acesso para a Série B do próximo ano.

