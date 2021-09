Hélio dos Anjos retorna ao Náutico um mês após pedir demissão

O técnico Hélio dos Anjos está de volta ao comando do Náutico. Um mês após pedir demissão, o treinador teve seu retorno anunciado pelo Timbu nesta quinta-feira.

Hélio havia pedido para sair do time pernambucano por conta da queda de desempenho durante a Série B. O Náutico foi líder no início da competição e chegou a quebrar o recorde de invencibilidade da Segundona, mas enfrentou uma sequência de seis partidas sem vitórias e caiu para a sexta colocação.

Em sua passagem anterior, Hélio assumiu o Timbu em 2020 quando a equipe estava na zona de rebaixamento da Série B. O técnico conseguiu garantir a permanência no torneio e, neste ano, conquistou o título do Campeonato Pernambucano. Ao todo, obteve 21 vitórias em 47 jogos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O próximo compromisso do Náutico será já nesta sexta-feira, diante do Remo. A partida acontece às 19 horas (de Brasília), no Estádio Baenão, pela 26ª rodada da Segunda Divisão.

Tags