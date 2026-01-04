Jogos hoje (04/01/26) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (04/01/26) ao vivo de futebol: onde assistir e horárioJogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, domingo (04/01/26)
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, domingo, 4 de janeiro de 2026 (04/01/26). Jogos dos Campeonatos Europeus e da Copinha compõem a programação do dia.
Jogos de hoje (04/01/26) da Copinha
- 08h45min — Real Soccer x Independente — Paulistão (YouTube)
- 08h45min — Taubaté x Estrela de Março — Paulistão (YouTube)
- 11h — São Paulo x Maruinense — Record , XSports e XSports (YouTube)
- 11h — Botafogo x Águia de Marabá — Record e XSports (YouTube)
- 11h — Ibrachina x Ferroviário — Paulistão (YouTube)
- 12h45min — Nacional-SP x CSE — Paulistão (YouTube)
- 13h — Cosmopolitano x São Luís — Paulistão (YouTube)
- 13h — Comercial Tietê x Canaã — Paulistão (YouTube)
- 13h — Paulínia x Operário-PR — Paulistão (YouTube)
- 13h — Atl. Guaratinguetá x Nacional-AM — Paulistão (YouTube)
- 13h — Fortaleza x Centro Olímpico — XSports e XSports (YT)
- 13h — Itaquaquecetuba x Juventude Samas — Paulistão (YouTube)
- 13h — Referência x Ivinhema — Paulistão (YouTube)
- 13h15min — Bangu x Santo André — Paulistão (YouTube)
- 14h — Ferroviária x Quixadá — Paulistão (YouTube)
- 15h — Internacional x Portuguesa — XSports e XSports (YouTube)
- 15h15min — Figueirense x RB Bragantino — Paulistão (YouTube)
- 15h15min — Criciúma x XV Piracicaba — Paulistão (YouTube)
- 15h15min — Vila Nova x Portuguesa — Paulistão (YouTube)
- 15h15min — Juventude x São José — Paulistão (YouTube)
- 15h15min — União Mogi x Confiança — Paulistão (YouTube)
- 15h15min — Náutico x Novorizontino — Ulisses TV (YouTube)
- 15h15min — Real Sport Club x Ituano — Paulistão (YouTube)
- 16h15min — Cuiabá x America-RJ — Paulistão (YouTube)
- 17h15min — São-Carlense x União Cacoalense — Paulistão (YouTube)
- 19h15min — Audax-SP x QFC — Paulistão (YouTube)
- 19h30min — Santos x Real Brasília — CazéTV
- 21h30min — Atlético-MG x União EC — CazéTV
Jogos de hoje (04/01/26) do Campeonato Saudita
- 12h05min — Al Hazem x Neom — GOAT (YouTube)
- 14h30min — Damac x Al-Hilal — SporTV e GOAT (YouTube)
Jogos de hoje (04/01/26) da Copa das Nações Africanas
- 13h — Marrocos x Tanzânia — Band, BandSport e Esporte na Band (YouTube)
- 16h — África do Sul x Camarões — Band, BandSport e Esporte na Band (YouTube)
Jogos de hoje (04/01/26) do Campeonato Inglês
- 09h30min — Leeds x Man. United — ESPN e Disney+
- 12h — Everton x Brentford — ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
- 12h — Fulham x Liverpool — ESPN e Disney+
- 12h — Newcastle x Crystal Palace — Disney+
- 12h — Tottenham x Sunderland — Disney+
- 14h30min — Manchester City x Chelsea — ESPN e Disney+
Jogos de hoje (04/01/26) do Campeonato Espanhol
- 10h — Sevilla x Levante — ESPN 4 e Disney+
- 12h15min — Real Madrid x Betis — Disney+
- 14h30min — Alavés x Real Oviedo — Disney+
- 14h30min — Mallorca x Girona — ESPN 4 e Disney+
- 17h — Real Sociedad x Atlético Madrid — XSports e Disney+
Jogos de hoje (04/01/26) do Campeonato Italiano
- 08h30min — Lazio x Napoli — CazéTV e Disney+
- 11h — Fiorentina x Cremonese — ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
- 14h — Verona x Torino — Disney+
- 16h45min — Internazionale x Bologna — ESPN e Disney+
Jogos de hoje (04/01/26) do Campeonato Francês
- 11h — O. Marseille x Nantes — CazéTV
- 16h45min — PSG x Paris FC — CazéTV
