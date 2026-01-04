Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jogos hoje (04/01/26) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (04/01/26) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, domingo (04/01/26)
Atualizado às Autor João Bosco Neto
Autor
João Bosco Neto Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, domingo, 4 de janeiro de 2026 (04/01/26). Jogos dos Campeonatos Europeus e da Copinha compõem a programação do dia.

Jogos de hoje (04/01/26) da Copinha

  • 08h45min — Real Soccer x Independente — Paulistão (YouTube)
  • 08h45min — Taubaté x Estrela de Março — Paulistão (YouTube)
  • 11h — São Paulo x Maruinense — Record , XSports e XSports (YouTube)
  • 11h — Botafogo x Águia de Marabá — Record e XSports (YouTube)
  • 11h — Ibrachina x Ferroviário — Paulistão (YouTube)
  • 12h45min — Nacional-SP x CSE — Paulistão (YouTube)
  • 13h — Cosmopolitano x São Luís — Paulistão (YouTube)
  • 13h — Comercial Tietê x Canaã — Paulistão (YouTube)
  • 13h — Paulínia x Operário-PR — Paulistão (YouTube)
  • 13h — Atl. Guaratinguetá x Nacional-AM — Paulistão (YouTube)
  • 13h — Fortaleza x Centro Olímpico — XSports e XSports (YT)
  • 13h — Itaquaquecetuba x Juventude Samas — Paulistão (YouTube)
  • 13h — Referência x Ivinhema — Paulistão (YouTube)
  • 13h15min — Bangu x Santo André — Paulistão (YouTube)
  • 14h — Ferroviária x Quixadá — Paulistão (YouTube)
  • 15h — Internacional x Portuguesa — XSports e XSports (YouTube)
  • 15h15min — Figueirense x RB Bragantino — Paulistão (YouTube)
  • 15h15min — Criciúma x XV Piracicaba — Paulistão (YouTube)
  • 15h15min — Vila Nova x Portuguesa — Paulistão (YouTube)
  • 15h15min — Juventude x São José — Paulistão (YouTube)
  • 15h15min — União Mogi x Confiança — Paulistão (YouTube)
  • 15h15min — Náutico x Novorizontino — Ulisses TV (YouTube)
  • 15h15min — Real Sport Club x Ituano — Paulistão (YouTube)
  • 16h15min — Cuiabá x America-RJ — Paulistão (YouTube)
  • 17h15min — São-Carlense x União Cacoalense — Paulistão (YouTube)
  • 19h15min — Audax-SP x QFC — Paulistão (YouTube)
  • 19h30min — Santos x Real Brasília — CazéTV 
  • 21h30min — Atlético-MG x União EC — CazéTV 

Jogos de hoje (04/01/26) do Campeonato Saudita

  • 12h05min — Al Hazem x Neom — GOAT (YouTube)
  • 14h30min — Damac x Al-Hilal — SporTV e GOAT (YouTube)

Jogos de hoje (04/01/26) da Copa das Nações Africanas

  • 13h — Marrocos x Tanzânia — Band, BandSport e Esporte na Band (YouTube)
  • 16h — África do Sul x Camarões — Band, BandSport e Esporte na Band (YouTube)

Jogos de hoje (04/01/26) do Campeonato Inglês

  • 09h30min — Leeds x Man. United — ESPN e Disney+
  • 12h — Everton x Brentford — ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
  • 12h — Fulham x Liverpool — ESPN e Disney+
  • 12h — Newcastle x Crystal Palace — Disney+
  • 12h — Tottenham x Sunderland — Disney+
  • 14h30min — Manchester City x Chelsea — ESPN e Disney+

Jogos de hoje (04/01/26) do Campeonato Espanhol

  • 10h — Sevilla x Levante — ESPN 4 e Disney+
  • 12h15min — Real Madrid x Betis — Disney+
  • 14h30min — Alavés x Real Oviedo — Disney+
  • 14h30min — Mallorca x Girona — ESPN 4 e Disney+
  • 17h — Real Sociedad x Atlético Madrid — XSports e Disney+

Jogos de hoje (04/01/26) do Campeonato Italiano

  • 08h30min — Lazio x Napoli — CazéTV e Disney+
  • 11h — Fiorentina x Cremonese — ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
  • 14h — Verona x Torino — Disney+
  • 16h45min — Internazionale x Bologna — ESPN e Disney+

Jogos de hoje (04/01/26) do Campeonato Francês

  • 11h — O. Marseille x Nantes — CazéTV
  • 16h45min — PSG x Paris FC — CazéTV 

Leia mais sobre futebol:

Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp

Jogos de futebol anteriores:

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar