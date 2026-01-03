Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jogos hoje (03/01/26) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (03/01/26) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, sábado (03/01/26)
Autor João Bosco Neto
Autor
João Bosco Neto Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, sábado, 3 de janeiro de 2026 (03/01/26). Jogos do Campeonato Inglês e da Copinha compõem a programação do dia.

Jogos de hoje (03/01/26) da Copinha

  • 08h45min – América-SP x CSA — Paulistão (YouTube)
  • 11h – Bahia x Inter de Limeira — XSports e XSports (YouTube)
  • 13h – Santa Fé x Atlético-BA — Paulistão (YouTube)
  • 13h – Tanabi x Sobradinho — Paulistão (YouTube)
  • 13h – Bandeirante x Tuna Luso — Paulistão (YouTube)
  • 13h – Flamengo-SP x Rio Branco — Paulistão (YouTube)
  • 13h – Juventus-SP x Cascavel — Paulistão (YouTube)
  • 14h45min – Corinthians x Trindade — Record News, XSports e XSports (YouTube)
  • 15h15min – Chapecoense x Volta Redonda — Paulistão (YouTube)
  • 15h15min – Goiás x América-RN — Paulistão (YouTube)
  • 15h15min – Santa Cruz x Botafogo-SP — Paulistão (YouTube)
  • 15h15min – Vitória x Capivariano — Ulisses TV (YouTube)
  • 15h15min – Retrô x São Bento — Paulistão (YouTube)
  • 17h – XV de Jaú x Luverdense — Paulistão (YouTube)
  • 17h15min – Grêmio Prudente x Carajás — Paulistão (YouTube)
  • 17h15min – I9 Futebol x Guanabara City — Paulistão (YouTube)
  • 18h – Comercial-SP x Atlético-PI — Paulistão (YouTube)
  • 18h45min – Assisense x Naviraiense — Paulistão (YouTube)
  • 19h15min – Araçatuba x Maricá — Paulistão (YouTube)
  • 19h15min – Francana x EC de Patos — Paulistão (YouTube)
  • 19h30min – Ceará x Olímpico — XSports e XSports (YouTube)
  • 19h30min – Vasco da Gama x Velo Clube — CazéTV (YouTube)
  • 20h15min – América-MG x Noroeste — Paulistão (YouTube)
  • 21h – Athletic x Guarani — Paulistão (YouTube)
  • 21h30min – Athletico-PR x Oeste — XSports e XSports (YouTube)
  • 21h30min – Cruzeiro x Barra — CazéTV (YouTube)

Jogos de hoje (03/01/26) do Campeonato Saudita

  • 10h10min – Al-Fateh x Al-Shabab — BandSports e GOAT (YouTube)
  • 14h30min – Al-Ittihad x Al-Taawoun — SporTV e GOAT (YouTube)

Jogos de hoje (03/01/26) da Copa das Nações Africanas

  • 13h – Senegal x Sudão — Band, BandSports e Esporte na Band (YouTube)
  • 16h – Mali x Tunísia — Band, BandSports e Esporte na Band (YouTube)

Jogos de hoje (03/01/26) do Campeonato Inglês

  • 09h30min – Aston Villa x Nottingham Forest — XSports e Disney+
  • 12h – Brighton x Burnley — ESPN 4 e Disney+
  • 12h – Wolverhampton x West Ham — ESPN e Disney+
  • 14h30min – Bournemouth x Arsenal — Disney+

Jogos de hoje (03/01/26) do Campeonato Espanhol

  • 10h – Celta de Vigo x Valencia — ESPN e Disney+
  • 12h15min – Osasuna x Athletic Bilbao — ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
  • 14h30min – Elche x Villarreal — ESPN 2 e Disney+
  • 17h – Espanyol x Barcelona — ESPN e Disney+

Jogos de hoje (03/01/26) do Campeonato Italiano

  • 08h30min – Como x Udinese — Disney+
  • 11h – Genoa x Pisa — Disney+
  • 11h – Sassuolo x Parma — Disney+
  • 14h – Juventus x Lecce — ESPN e Disney+
  • 16h45min – Atalanta x Roma — XSports e Disney+

Jogos de hoje (03/01/26) do Campeonato Francês

  • 13h – Monaco x Lyon — CazéTV

Leia mais sobre futebol:

Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp

Jogos de futebol anteriores:

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar