Jogos hoje (02/01/26) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, sexta-feira (02/01/26)
Autor João Bosco Neto
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, sexta-feira, 2 de janeiro de 2026 (02/01/26). Jogos do Campeonato Inglês compõem a programação do dia.

Jogos de hoje (02/01/26) da Copinha

  • 08h45min – Meia Noite x Esportiva Real — Paulistão (YouTube)
  • 11h – Coritiba x Ponte Preta — XSports e XSports (YouTube)
  • 15h45min – Votuporanguense x Galvez — Paulistão (YouTube)
  • 16h15min – Mirassol x Forte — Paulistão (YouTube)
  • 18h – Grêmio x Falcon — CazéTV 
  • 18h30min – Sport x Linense — XSports e XSports (YouTube)

Jogos de hoje (02/01/26) do Campeonato Saudita

  • 10h30min – Al-Najma x Al-Khaleej — GOAT (YouTube)
  • 11h35min – Al-Ettifaq x Al Okhdood — BandSports e GOAT (YouTube)
  • 14h30min – Al-Ahli x Al-Nassr — BandSports e GOAT (YouTube)

Jogos de hoje (02/01/26) do Campeonato Espanhol

  • 17h – Rayo Vallecano x Getafe — ESPN 2 e Disney+

Jogos de hoje (02/01/26) do Campeonato Italiano

  • 16h45min – Cagliari x Milan — ESPN e Disney+

