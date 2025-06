Jogos hoje (14/06/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, sábado (14/06/25)

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, sábado, 14 de junho de 2025 (14/06/25). Jogos do Mundial de Clubes e das Séries B e C compõem programação do dia.

Jogos de hoje (14/06/2025) da Copa do Mundo de Clubes



21h - Al-Ahly x Inter Miami - SporTV, CazéTV e DAZN



Jogos de hoje (14/06/2025) da Eurocopa Sub-21



13h - Espanha x Romênia - uefa.tv

16h - Eslováquia x Itália - uefa.tv

16h - França x Georgia - uefa.tv

16h - Portugal x Polônia - uefa.tv

Jogos de hoje (14/06/2025) da Copa Ouro



23h15min - México x Republica Dominicana - ESPN4 e Disney+



Jogos de hoje (14/06/2025) do Campeonato Brasileiro Série B



16h - CRB x Goiás - RedeTV, ESPN, Disney+ e Desimpedidos (YouTube)

18h30min - Athletico-PR x Remo - Disney+

20h30min - Athletic-MG x Operário - Disney+

Jogos de hoje (14/06/2025) do Campeonato Brasileiro Série C



17h - Ituano x São Bernardo - Nosso Futebol+

17h - Ponte Preta x ABC - Band e Nosso Futebol (YouTube)

19h30min - Anapólis x Retrô - Nosso Futebol+

Jogos de hoje (14/06/2025) do Campeonato Brasileiro Série D



15h - Cianorte x Ubêrlandia - Leão do Vale TV (YouTube)



16h - Água Santa x Boavista - TV Netuno (YouTube)

16h - Joinville x São Luiz - FCF TV (YouTube)

16h - Pouso Alegre x Portuguesa - Lusa TV (YouTube)

16h - Sampaio Corrêa x Maracanã - Sampaio TV (YouTube)

16h - Trem x Águia de Marabá - Trem DC (YouTube)

18h - Marcilio Dias x Brasil de Pelotas - FCF TV (YouTube)

Jogos de hoje (14/06/2025) do Campeonato Brasileiro Feminino

11h - Real Brasília x Grêmio - SporTV



14h - Juventude x São Paulo - TV Brasil

15h - Cruzeiro x Sport - TV Brasil

17h - Ferroviária x RB Bragantino - TV Ferroviária (YouTube)

17h - Flamengo x América-MG - TV Brasil

Jogos de hoje (14/06/2025) da MLS



17h30min - St. Louis City x Los Angeles Galaxy - AppleTV

