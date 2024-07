Chaveamento da Eurocopa 2024: como serão as quartas de final

Editor adjunto do O POVO Online

Confira o chaveamento para as quartas de final da Eurocopa 2024 e saiba quando serão os jogos da semifinal e final da competição

A Turquia venceu a Áustria por 2 a 1 e garantiu a classificação para as quartas de final da Eurocopa 2024. Assim, ficaram definidos os jogos da próxima fase.

Chaveamento da Eurocopa 2024 nas quartas de final

Alemanha x Espanha - Sexta, 05/07, às 18 horas



- Sexta, 05/07, às 18 horas Portugal x França - Sexta, 05/07, às 21 horas

- Sexta, 05/07, às 21 horas Inglaterra x Suíça - Sábado, 06/7, às 18 horas

- Sábado, 06/7, às 18 horas Holanda x Turquia - Sábado, 06/7, às 21 horas

Onde assistir às quartas de final da Eurocopa 2024?



Na TV aberta, a Rede Globo transmite os jogos da Eurocopa. A emissora também tem exclusividade na TV fechada, com o SporTV, e via streaming, no Globo Play.