Diogo Costa brilha nos pênaltis contra a Eslovênia e classifica Portugal para as quartas da Euro

Cristiano Ronaldo perdeu um pênalti ao longo do confronto, lance que o deixou bastante abalado, chegando a chorar no intervalo entre o primeiro e o segundo tempo da prorrogação. Posteriormente, ele abriu a disputa de pênaltis para Portugal e converteu a sua segunda cobrança na partida.

Portugal eliminou a Eslovênia nesta segunda-feira, 1º, nos pênaltis, por 3 a 0, pelas oitavas de final da Eurocopa, após a partida terminar empatada sem gols no tempo regulamentar, em Frankfurt. O grande destaque foi o goleiro Diogo Costa, que defendeu as três primeiras cobranças dos eslovenos para garantir a classificação às quartas de final do torneio.

O Jogo

O primeiro tempo foi muito marcado por um grande desempenho português. Apesar disso, os lusos não encontraram o caminho do gol, com a melhor chance sendo o chute do volante João Palhinha na trave no terceiro minuto de acréscimo, logo antes do intervalo.

No segundo tempo, o domínio português foi ainda mais evidente, mas a seleção não conseguiu transformar o desempenho em gols. Portugal viu duas boas chances de Cristiano Ronaldo serem defendidas pelo goleiro Oblak, do Atlético de Madrid.

No primeiro tempo da prorrogação, aos 15 minutos, Diogo Jota foi derrubado na área e deu esperança para a seleção portuguesa. Cristiano Ronaldo, que havia marcado os últimos 13 pênaltis cobrados pela seleção, foi para a bola e parou em Oblak novamente. O goleiro esloveno pulou muito bem e defendeu a bola de Cristiano, que ainda bateu na trave antes de sair.