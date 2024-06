Inglaterra vira sobre a Eslováquia na prorrogação e pega Suíça nas quartas da Euro

Ingleses saem atrás, empatam no penúltimo minuto com golaço de Bellingham e garantem 2 a 1 com o artilheiro Harry Kane para avançar no torneio

Assim, apesar do susto, os ingleses se classificaram às quartas de final da competição e enfrentarão a Suíça, que eliminou a Itália na tarde do último sábado, 29. A partida diante dos suíços acontece no próximo sábado, 6. A bola rola às 13 horas (de Brasília), na Esprit Arena.

Aos 33, Kane tentou o cruzamento em Saka, mas o atacante não conseguiu alcançar a bola para desviar. Com superioridade na posse por parte do ingleses, o primeiro tempo acabou sem gols.

O primeiro lance de perigo da partida foi dos ingleses. Aos 22, Bellingham cruzou na área e Kane cabeceou para fora da meta. No mesmo lance, a Inglaterra reclamou de pênalti em cima de Foden. No entanto, o VAR revisou e não entendeu como lance faltoso.

No início da segunda etapa, a Inglaterra até conseguiu empatar com um gol de Foden, mas a arbitragem anulou por impedimento. No lance seguinte, os ingleses tentaram com Harry Kane dentro da área, que bateu firme para uma ótima defesa de Vavro.

Aos 11, a Eslováquia quase marcou o segundo: Sterlec aproveitou o passe curto do adversário e bateu do meio do campo para tentar surpreender Pickford, mas a bola saiu ao lado da meta.

Aos 16, Mainoo recebeu a falta e Foden foi para a cobrança, mas acertou a barreira. Dez minutos depois, Bellingham caiu dentro da área e pediu pênalti. No entanto, assim como no lance do primeiro tempo envolvendo Foden, o árbitro mandou seguir.

Apesar da vantagem no placar, a Eslováquia voltou a atacar, dessa vez com Lobotka. De longe, o jogador arriscou o chute, mas Pickford, bem posicionado, fez a defesa.

No último lance do tempo normal, de forma incrível, a Inglaterra deixou tudo igual. Após o lateral cobrado para dentro da área, Marc Guehi ajeitou para Bellingham, que virou uma linda bicicleta no canto esquerdo do goleiro Dubravka.

Deste modo, a partida foi para a prorrogação. Logo no primeiro minuto, Kane aproveitou o passe de cabeça de Ivan Toney e completou para o fundo das redes, também de cabeça. Assim, os ingleses viraram a partida e avançaram às quartas de final.