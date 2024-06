Alemanha supera tempestade, elimina Dinamarca e vai às quartas da Eurocopa

A partida ficou marcada por uma forte tempestade. O jogo chegou até a ser interrompido aos 34 minutos do primeiro tempo em razão das más condições climáticas, que provocaram raios e chuva de granizo no local. O embate só foi ser retomado cerca de 25 minutos depois, quando o tempo melhorou.

A Alemanha confirmou o favoritismo e venceu a Dinamarca neste sábado, 29, no Signal Iduna Park, em Dortmund. Com gols de Havertz e Musiala, o time ganhou por 2 a 0 e confirmou a vaga nas quartas de final da Eurocopa.

A partida foi interrompida aos 34 minutos em razão das más condições climáticas na região de Dortmund. Uma forte tempestade próxima ao estádio Signal Iduna Park provocou queda de raios e chuva de granizo no local.

O jogo foi retomado após 25 minutos de paralisação. E, logo um minuto após o retorno dos jogadores, Schmeichel foi obrigado a fazer grande defesa em um cabeceio de Havertz. Já aos 41, foi a vez da Dinamarca assustar Neuer, através de Hojlund, que roubou a bola na grande área e chutou na rede pelo lado de fora.

Ainda no primeiro tempo, os dinamarqueses tiveram uma outra grande oportunidade de gol: Delaney puxou contra-ataque e acionou Hojlund, mas Neuer saiu bem para abafar a finalização do atacante e fez a defesa.

Assim como a etapa inicial, o segundo tempo começou bem movimentado. Logo aos dois minutos, após cruzamento, a bola sobrou na área para Andersen, que completou para o fundo das redes. Contudo, o gol foi anulado, com auxílio do VAR, por impedimento.

O árbitro de vídeo apareceu novamente aos sete minutos para revisar um possível toque de mão de um dinamarquês na área. O inglês Michael Oliver reviu o lance na cabine após ser chamado pelo VAR e assinalou a penalidade a favor da Alemanha. Havertz bateu com precisão, sem chances para Schmeichel, e enfim abriu o placar.

Aos 13, Havertz desperdiçou uma grande chance de aumentar a vantagem. Ele dominou com categoria e entrou com liberdade na área, mas tentou dar uma cavadinha e mandou para fora. Aos 18, foi a vez de Sané receber de Havertz e chutar à direita do gol, com muito perigo.