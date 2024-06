Bélgica bate a Romênia, ganha a primeira e assume a liderança do Grupo E da Eurocopa

Os belgas tomaram a liderança da chave por conta do confronto direto e alcançaram os três pontos

A Bélgica venceu a primeira na Eurocopa neste sábado, 22, ao bater a Romênia, por 2 a 0, em Colônia, pela segunda rodada da fase de grupos. Tielemans e De Bruyne marcaram os gols que deram o triunfo aos belgas.

Com a vitória, a Bélgica somou seus primeiros pontos na Eurocopa, após estrear com derrota para a Eslováquia. Os belgas tomaram a liderança da chave por conta do confronto direto e alcançaram os três pontos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Romênia, que era líder, caiu para a segunda posição com os mesmos três pontos. Eslováquia e Ucrânia, outras duas seleções do grupo, também possuem três unidades.