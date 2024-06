Com Mbappé no banco, França e Holanda ficam no empate sem gols pela Eurocopa

O próximo jogo da Holanda é contra a Áustria nesta terça-feira, às 16h (de Brasília), no estádio olímpico de Berlim. A França joga no mesmo dia e horário contra a Polônia, no Signal Iduna Park, em Dortmund.

Com o empate, holandeses e franceses ficaram na primeira e segunda colocação da chave, respectivamente. Cada seleção terminou a segunda rodada com quatro pontos em dois jogos disputados.

Holanda e França se enfrentaram na tarde desta sexta-feira, 21, e empataram em 0 a 0, pela segunda rodada do Grupo D da Eurocopa. O jogo foi realizado na Red Bull Arena, em Leipzig, na Alemanha. O confronto foi o primeiro a terminar sem gols nesta edição da competição. O atacante francês Mbappé estava no banco de reservas, mas foi preservado e não entrou em campo.

O jogo

A partida começou a todo vapor. No primeiro minuto, Frimpong recebeu em profundidade e chutou com perigo, criando a primeira grande chance da partida em prol da Holanda. Três minutos depois, a França respondeu. Griezmann arriscou de fora da área e a bola passou raspando o travessão.

A grande chance do primeiro tempo e do jogo foi da França. Aos 14, Rabiot recebeu passe de calcanhar de Thuram e ficou na frente do goleiro. O volante hesitou em chutar e tocou para Griezmann, que não conseguiu finalizar.

O segundo tempo foi mais aberto. As duas seleções criaram chances, e o jogo ficou dinâmico. A Holanda chegou a abrir o placar, mas o juiz anulou o gol em um lance polêmico. Aos 24 minutos, Memphis Depay fez jogada individual e chutou para a defesa do goleiro Maignan. No rebote, Xavi Simons abriu o placar, porém a arbitragem marcou impedimento de Dumfries, que no momento da finalização teria atrapalhado uma possível ação do goleiro francês.