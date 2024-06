Pés no chão e pensamento no céu: receita de Cristiano Ronaldo para a Euro 2024

Ao balançar as redes duas vezes depois de João Félix abrir o placar aos 18 minutos, o cinco vezes vencedor da Bola de Ouro, de 39 anos, confirmou suas intenções de brilhar na Eurocopa da Alemanha, que será seu 11º grande torneio internacional

Ao balançar as redes duas vezes depois de João Félix abrir o placar aos 18 minutos, o cinco vezes vencedor da Bola de Ouro, de 39 anos, confirmou suas intenções de brilhar na Eurocopa da Alemanha, que será seu 11º grande torneio internacional.

Portugal concluiu sua preparação para a Euro-2024 com uma vitória por 3 a 0 sobre a Irlanda, nesta terça-feira (11), em Aveiro, com dois gols de Cristiano Ronaldo, que se mostrou em grande forma depois de ter ficado de fora dos amistosos anteriores da seleção portuguesa.

"Diante da expectativa dos portugueses, a margem de erro é nula. Ao ver esta geração e o talento de seus jogadores, é normal que queiram que a equipe vença sempre", acrescentou. "É bom ter os pés no chão, mas o pensamento no céu", continuou o português.

Portugal, que sob o comando do técnico espanhol Roberto Martínez venceu todas as partidas das Eliminatórias para a Eurocopa, com 36 gols marcados e apenas dois sofridos, tem dado minutos aos jogadores menos utilizados e testando alternativas táticas nas últimas rodadas.