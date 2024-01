Eurocopa 2024: grupos são escolhidos em sorteio; confira chaveamento

A abertura do campeonato vai contar com um jogo entre a Alemanha, seleção anfitriã, e Escócia. Ambas estão no Grupo A, onde também se encontram Hungria e Suíça.

Dinamarca e Inglaterra voltam a se enfrentar depois do jogo polêmico que protagonizaram na semifinal da edição 2020, dessa vez pelo Grupo C, onde também estão Eslovênia e Sérvia.

No Grupo D, França e Holanda se encontram, prometendo um duelo difícil. Chave será fechada com a Áustria e o vencedor do playoff da liga A (Polônia, Estônia, País de Gales ou Finlândia).



Pelo grupo E, Bélgica enfrenta Eslováquia, Romênia e o vencedor do playoff da liga B (Israel, Islândia, Bósnia ou Ucrânia). Já no grupo F estão Portugal, Turquia, República Tcheca e o vencedor do playoff da liga C (Geórgia, Luxemburgo, Grécia ou Cazaquistão).

Confira como ficou o sorteio da fase de grupos do EURO 2024:

GRUPO A:

Alemanha

Escócia