Copa do Nordeste: após duas rodadas, grupo do Ceará tem mais pontos do que o do Fortaleza

Após 16 jogos disputados na fase de grupos da Copa do Nordeste, a soma da pontuação do Grupo A é superior à conquistada pelo Grupo B. Juntos, CRB, Botafogo-PB, Vitória, Ceará, Sport, River, Maranhão e América-RN somam 27 pontos. Já Náutico, Bahia, Fortaleza, Itabaiana, Treze, Altos, ABC e Juazeirense estão com 18 pontos.

Como um grupo enfrenta o outro, algumas distorções podem ocorrer. No atual cenário, o Náutico, líder do Grupo A com três pontos, estaria fora do G-4 no Grupo B. Outro exemplo: o Ceará, quarto colocado do Grupo A com quatro pontos, seria líder do Grupo B com o atual desempenho.

Também no Grupo A estão os dois times de toda a competição que ainda não tomaram gol e estão com 100% de aproveitamento, ou seja, seis pontos: CRB e Botafogo-PB, além do melhor ataque após dois jogos, o do Sport, que marcou quatro vezes. Entre as piores defesas, com cinco gols sofridos, um time de cada grupo: Maranhão e ABC.