Copa do Nordeste 2024: confira as 16 equipes classificadas para a fase de grupos

Com Ceará e Fortaleza na disputa, a Copa do Nordeste já conheceu os 16 postulantes à taça regional em 2024. Além das equipes cearenses, América-RN, Bahia-BA, CRB-AL, Itabaiana-SE, Maranhão-MA, Náutico-PE, River-PI, Sport-PE, Treze-PB e Vitória-BA já estavam classificados via ranking ou posição atingida nos Estaduais. Após a disputa da pré-fase, Juazeirense-BA, ABC-RN, Botafogo-PB e Altos-PI completaram os integrantes do certame.

O sorteio da fase de grupos do torneio ocorre no dia 18 de janeiro, em evento sediado em Teresina-PI. A cerimônia para definição das ordens dos clubes participantes da disputa vai contar com a presença de Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, além de contar também com as participações dos dirigentes responsáveis pelas federações de futebol na região.

Além do Leão e do Vovô, mais duas equipes cearenses participaram da competição. O Ferroviário foi eliminado na primeira fase para o ASA-AL após disputa de pênaltis. O Iguatu, por sua vez, conseguiu passar pela primeira fase ao eliminar o CSA-AL, também na disputa por penalidades após jogo encerrado em 1 a 1.