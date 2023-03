Em Recife, Ferroviário é derrotado pelo Náutico na Copa do Nordeste

O Ferroviário até tentou nos minutos finais, mas foi superado pelo Náutico na noite desta quarta-feira, 22. Em Recife, o time coral foi derrotado por 3 a 2 em jogo da última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste.

Com isso, a equipe termina na terceira colocação do Grupo A, com 13 pontos, e vai encarar o Fortaleza nas quartas de final do certame regional.

O jogo

Necessitando do resultado positivo para avançar para a próxima fase do Nordestão, o time da casa iniciou o jogo com bom ímpeto ofensivo que resultou em grande chance de gol logo aos dois minutos. Na ocasião, o atacante Paul Villero construiu jogada individual e acertou o travessão coral.

Depois, foi a vez da equipe da Barra do Ceará responder com Erick Pulga, que finalizou em cima do goleiro Vagner e desperdiçou boa oportunidade. Com um Náutico tendo maior posse de bola e controle do jogo, o Ferroviário optou por aguardar o time pernambucano e investiu em contra-ataques.

Aos 13 minutos, Souza cobrou falta para o Náutico e balançou as redes. No entanto, devido à participação de Vitor Ferraz, que estava em condição de impedimento, a arbitragem anulou o tento. Dez minutos depois, Souza chutou firme para boa defesa do goleiro Douglas Dias.

Após criar boas chances e controlar a partida, o Timbu abriu o placar com Jael aos 25. Vitor Ferraz construiu boa jogada e cruzou bem para o centroavante, de cabeça, abrir o placar nos Aflitos. Depois do gol, o Tubarão tentou chegar ao ataque com mais perigo, principalmente com Erick Pulga.

Porém, por começar a atacar mais, o Ferroviário também cedeu mais espaço ao time pernambucano, que aproveitou a situação e ampliou o marcador aos 42 minutos. Em cobrança de escanteio, Jael sobe e marca seu segundo gol na noite.

Antes do árbitro apitar o fim do primeiro tempo, a equipe alvirrubra ainda teve outra oportunidade de marcar com Jael, mais uma vez. No lance, o camisa 99 cabeceou e obrigou o goleiro coral a realizar outra boa intervenção.

Na volta para o segundo tempo, o time cearense voltou mais ligado e tentou diminuir o placar com Deizinho, que chutou forte e quase marcou o primeiro do Tubarão, mas Vagner fez grande defesa. Aos 15 minutos, Villero acertou mais uma vez o travessão em lance de contra-ataque.

Logo em seguida, a arbitragem assinalou pênalti para o time da casa após Kayon ser derrubado dentro da área. Na cobrança, Souza converteu e marcou o terceiro do time alvirrubro nos Aflitos.

Aos 32 minutos, o Ferroviário ainda diminuiu o placar com Kiuan, que finalizou forte de fora da área e assinalou um belo gol. Com o gol, o time coral subiu seu ímpeto e três minutos depois balançou as redes novamente com Kiuan. No lance, o atacante limpou e bateu firme para marcar o seu segundo tento na noite.

Depois dos gols, o time de Paulinho Kobayashi quase empatou com Juninho Quixadá, que desperdiçou boa chance de igualar o marcador.

Ficha técnica

Náutico

4-3-3: Vagner; Diego Ferreira, Paulo Miranda (Anilson), Odivan e Diego Matos; Jean Mangabeira, Victor Ferraz (Nathan) e Souza; Paul Villero (Richarles), Jael (Júlio) e Kayon (Régis). Téc: Dado Cavalcanti

Ferroviário

4-3-3: Douglas Dias; Rodrigo Negueba, Éder Lima, Roni Lobo e Zé Carlos (Kiuan); Lincoln, Felipe Guedes (Thalison) e Thiaguinho (Juninho Quixadá); Deizinho, Erick Pulga e Ciel. Téc: Paulinho Kobayashi

Local: Estádio dos Aflitos, em Recife/PE

Data: 22/3/2023

Horário: 21h30min

Árbitro: Antônio Dib Moraes de Sousa

Assistentes: Rogerio de Oliveira Braga e Alisson Lima Damasceno

Cartões amarelos: Thalison e Ciel (Ferroviário), Nathan e Anilson (Náutico)

Gols: 25min/1T - Jael (Náutico); 42min/1T - Jael (Náutico); 19min/2T - Souza (Náutico); 32min/2T - Kiuan (Ferroviário) e 36min/2T - Kiuan (Ferroviário)