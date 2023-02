Em Maceió, Ferroviário encara o CSA pela Copa do Nordeste

O Ferroviário enfrenta o CSA-AL nesta terça-feira, 14, em jogo válido pela terceira rodada da Copa do Nordeste. A partida, marcada para iniciar às 19h30min, será disputada no estádio Rei Pelé e pode levar o time coral de volta ao topo da classificação.

Terceiro colocado do Grupo A, o Tubarão da Barra chega com um objetivo claro para o confronto: pontuar. Para isso, o time coral conta com o talento de Erick Pulga, artilheiro do Nordestão com três gols.



No topo do ranking, ele é seguido de perto por Ciel, companheiro de equipe e que tem dois tentos no torneio. Os dois juntos, inclusive, marcaram 12 dos 16 gols do Ferroviário em 2023.

Com a dupla ofensiva, o time coral é o único representante cearense invicto na atual edição da Copa do Nordeste. O Tubarão soma uma vitória e um empate até o momento. Se somar os jogos das Eliminatórias do torneio, a marca aumenta para quatro jogos invicto.

Para o confronto, a expectativa é que o time utilizado nas últimas partidas seja mantido. No entanto, o técnico Paulinho Kobayashi teme que o elenco sofra com lesões devido a quantidade de jogos neste mês.

"Essa maratona de jogos atrapalha bastante, eles não são máquinas. Entendo que vai chegar o momento que vai ser difícil, eu só espero que a gente não tenha lesão, para não perder jogador", avalia.

Até o fim de fevereiro, o Ferroviário ainda possui três compromissos pela Copa do Nordeste (CSA, Sergipe e ABC), um pelo Campeonato Cearense (Maracanã) e um pela Copa do Brasil (Resende-RJ).

Adversário do Tubarão, o CSA também chega com bons resultados recentes no Nordestão. O Azulão é o líder do Grupo B, com quatro pontos somados. Na última rodada, a equipe alagoana venceu o Vitória por 3 a 1 em jogo realizado no Rei Pelé.

Se na Copa do Nordeste os resultados são bons, no Estadual a história é diferente. Sob o comando de Bebeto Moraes, o time enfrentou um começo de ano ruim no Campeonato Alagoano. No entanto, o triunfo por 1 a 0 diante do Cruzeiro-AL, no último sábado, 11, afastou as chances de rebaixamento na competição.

Assim como o Ferroviário, o CSA deve ter sua escalação das últimas partidas mantida para o duelo. O clube também almeja permanecer na zona de classificação para as quartas de final do torneio regional.



CSA x Ferroviário

CSA-AL

4-3-3: Dalberson; Éverton Silva, Paulo César, Xandão e Pará; Bruno Matias, William Oliveira e Tomas Bastos; Robinho, Geovane e Kaio Nunes. Téc: Bebeto Moraes

Ferroviário

4-3-3: Douglas Dias; Wesley, Roni Lobo, Edgar e Matheus Silva; Lincoln, Felipe Guedes e Vinícius Paulista; Deizinho, Erick Pulga e Ciel. Téc: Paulinho Kobayashi

Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió/AL

Data: 14/2/2023

Horário: 19h30min

Árbitro: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro/RN

Assistentes: Luis Carlos de Franca Costa/RN e Vinicius Melo de Lima/RN

Transmissão: Canal Nosso Futebol, DAZN e OneFootball

