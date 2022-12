Croácia vence Marrocos e conquista o terceiro lugar da Copa do Mundo de 2022

A grande final da Copa do Mundo de 2022 será neste domingo, às 12 horas (de Brasília), no Estádio Lusail, em Doha. Argentina e França disputam a taça

Algoz do Brasil, a Croácia encerrou a Copa do Mundo de 2022 na terceira colocação. Neste sábado, a seleção croata derrotou Marrocos por 2 a 1, no Estádio Internacional Khalifa, em Doha, no Catar, pela disputa de terceiro e quarto lugar do torneio. Gvardiol e Orsic fizeram os gols dos europeus, enquanto Dari descontou.

Essa é a segunda vez que a Croácia conquista o terceiro lugar de um Mundial. A equipe repetiu o feito em 1998, quando estreou na competição. Já o melhor desempenho foi em 2018, quando foi vice-campeã após perder para a França na final.

Marrocos, por sua vez, encerra a sua participação na Copa do Catar com um saldo muito positivo apesar da derrota. Essa foi a melhor campanha de uma seleção africana em mundiais. Além do bom resultado, a equipe do técnico Walid Regragui encantou muitas pessoas pelo mundo inteiro pelo bom futebol apresentado.

O jogo

A primeira etapa começou bem animada no Estádio Internacional Khalifa. Com apenas quatro minutos, os croatas realizaram grande jogada ensaiada em cobrança de falta e abriram o placar. Após levantamento para a área, Perisic testou para o meio e Gvardiol apareceu livre na marca do pênalti para cabecear para o fundo da meta.

A alegria dos europeus, entretanto, durou pouco. Isso porque, aos oito minutos, os marroquinos empataram. Ziyech cruzou na área em cobrança de tiro livre e viu Dari subir mais que a defesa adversária para deixar tudo igual.

A partir de então, o embate ficou bem aberto. Aos 23, Modric arriscou de fora da área e parou em ótima defesa de Bono. No rebote, o goleiro ainda se esticou todo para dar um tapa na bola para evitar que Livaja tocasse para o gol.

Do outro lado, Marrocos apostou nos cruzamentos, mas pecou na precisão. Aos 30, Hakimi desceu pela direita e tentou acionar En-Nesyri dentro da área, mas o atacante não conseguiu a finalização.

Já aos 41 minutos, a Croácia voltou a ficar na frente do placar, com um golaço de Orsic. O meia recebeu na ponta esquerda, cortou para o meio e bateu colocado. A bola encobriu o goleiro Bono e, caprichosamente, morreu na rede.

2º tempo

Na volta do intervalo, a seleção croata se impôs. Com apenas um minuto, Orsic foi acionado na esquerda e soltou uma pancada. A bola desviou e parou na rede pelo lado de fora.

Na sequência, a equipe seguiu rondando a área, mas com mais dificuldade para encontrar espaços. Com isso, a alternativa encontrada por Vlasic foi finalizar de longe. Aos 25, o meia soltou uma pancada da intermediária e mandou por cima.

A resposta de Marrocos saiu aos 29. En-Nesyri recebeu grande passe dentro da área e tentou o chute na saída de Livakovic. O goleiro, porém, cresceu na frente do atacante e fez grande defesa.

A partir de então, os africanos tentaram apertar, porém quem acabou criando uma ótima oportunidade para marcar foram os europeus. Aos 42, Kovacic recebeu belo passe em profundidade, limpou o zagueiro e bateu cruzado pela esquerda da meta de Bono.

Nos minutos finais, Marrocos seguiu pressionando, mas nada foi suficiente para evitar a vitória da Croácia na disputa de terceiro e quarto lugar da Copa do Mundo de 2022. A melhor oportunidade saiu já aos 50, em cabeçada de En-Nesyri que tirou tinta da trave.

