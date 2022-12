Após perder para Camarões, Brasil soma 19 derrotas na história das Copas do Mundo

A derrota do Brasil para Camarões por 1 a 0 foi histórica. Realizada nessa sexta-feira, 2, pela terceira rodada da Copa do Mundo do Catar, a partida estabeleceu a primeira vez que a Seleção Canarinho perdeu para uma equipe não-europeia ou não sul-americana. Ao todo, a esquadra pentacampeã soma 19 derrotas em mais de cem anos em Mundiais.

Até então, o Brasil nunca havia perdido nenhum jogo para um representante africano – tabu que foi abaixo quando Vincent Aboubakar balançou as redes de Éderson aos 47 minutos do segundo tempo da partida que encerrou a fase de grupos desta edição.

Os maiores algozes dos brasileiros, por outro lado, são as equipes da Europa, responsáveis por 16 derrotas. Só a Holanda já venceu em três oportunidades, nas Copas de 1974, 2010 e 2014. Na sequência vêm França (1998 e 2006), Hungria (1954 e 1966) e Itália (1938 e 1982), com duas vitórias cada uma.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Uruguai e Argentina são os únicos sul-americanos que conseguiram vencer o Brasil e em episódios bastante comentados até hoje: o Maracanaço em 1950 e o caso da “água batizada” em 1990, respectivamente.

Já a maior derrota brasileira ainda está fresca na mente dos brasileiros. Ocorrida no fatídico 8 de julho de 2014, no Estádio Mineirão, a equipe verde e amarela perdeu por 7 a 1 para a Alemanha, que se tornaria campeã da edição daquele ano, realizada em terras brasileiras.

Curiosidade

O adversário nas oitavas de final será a Coreia do Sul, país oriental cujo continente nunca viu uma vitória sobre o Brasil. A partida entre Brasil e Coreia do Sul acontece às 16 horas desta segunda-feira, 5 de dezembro.



Tags