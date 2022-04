Tite pede "nível altíssimo" da seleção para duelos na fase de grupos da Copa

Nesta sexta-feira, a Fifa realizou o sorteio das chaves da Copa do Mundo do Catar. A Seleção Brasileira caiu no grupo G, junto de Sérvia, Suíça e Camarões.

O técnico Tite destacou que confronto com os suíços e sérvios "não é novidade", já que as equipes se enfrentaram na Copa de 2018, e pediu "nível altíssimo" à Seleção.

"Não é novidade em termos de nomes. O objetivo maior está ligado à Seleção Brasileira, na consolidação e evolução dela", disse o treinador ao Sportv.

"Assisti o jogo da Suíça logo depois de um jogo nosso das Eliminatórias. Eu assisti a tarde, era contra a Itália. Também devemos ter o nível altíssimo mundial", acrescentou.

Tite também destacou a importância de "crescer dentro da própria competição", lembrando a trajetória de 2018 e a experiência obtida.

"Não dá para determinarmos (quem enfrentaremos). Quando falo de a equipe crescer dentro da própria competição, é fundamental. Fizemos uma pressão muito grande, porque empatamos o primeiro jogo. Depois fomos fazer um jogo um pouco mais tranquilo. A gente já tem essa experiência de iniciar bem, ter um bom nível de desempenho desde o primeiro jogo, para projetar e crescer durante a competição", ressaltou o técnico.

O Brasil vai estrear na Copa do Mundo no dia 24 de novembro, diante da Sérvia. No dia 28 do mesmo mês, a Seleção duela com a Suíça e fecha a participação na fase de grupos no dia 2 de dezembro, contra Camarões.

