Portugal vence Macedônia do Norte e vai à Copa do Mundo; Polônia também se classifica

Com Bruno Fernandes decisivo, lusitanos venceram macedônios por 2 a 0. Com gol de Lewandowski, poloneses venceram suecos pelo mesmo placar e também vão disputar o mundial do Catar

Portugal venceu a Macedônia do Norte por 2 a 0, nesta terça-feira, 29, no estádio do Dragão, pela final da repescagem europeia e garantiu vaga na Copa do Mundo. Os dois gols lusitanos foram marcados por Bruno Fernandes. Já a Polônia, contou com gols marcados por Lewandowski, em cobrança de pênalti, e Zielinski para vencer a Suécia pelo mesmo placar e também se classificar para o mundial

O primeiro gol da partida entre Portugal e Macedônia saiu aos 32 minutos do primeiro tempo. Após virada de jogo errada, Bruno Fernandes roubou a bola e tocou para Cristiano Ronaldo, que devolveu para o camisa 11 finalizar para o fundo das redes. No segundo tempo, aos 20, Diogo Jota cruzou na área e o meia do Manchester United apareceu de novo para ampliar o marcador.

Em outra chave da repescagem europeia, a Polônia passou pela Suécia, no estádio da Silésia. Aos quatro minutos do segundo tempo, Lewandowski, em cobrança de pênalti, estreou o marcador. Zielinski, aos 28, anotou o segundo dos donos da casa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Agora, Portugal e Polônia aguardam o sorteio da fase de grupos para a Copa do Mundo, que irá ocorrer nesta sexta-feira, às 13 horas (de Brasília), para saberem quem irão enfrentar na primeira fase do mundial.

Tags