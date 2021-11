Sorteio coloca Portugal e Itália na mesma chave da repescagem e uma estará fora da Copa do Mundo

A Fifa sorteou nesta sexta-feira, 26, os caminhos das seleções classificadas para a repescagem europeia e colocou Portugal e Itália na mesma chave, ou seja, uma das duas estará fora da Copa do Mundo.

A Itália enfrenta a Macedônia do Norte na semifinal, enquanto Portugal recebe a Turquia. Caso as duas avancem, se enfrentam na final valendo vaga no Catar 2022, com os portugueses jogando em casa pelo sorteio.

Nas outras chaves, Escócia x Ucrânia e Gales x Áustria brigam por uma vaga, e Rússia x Polônia e Suécia x República Tcheca pela outra.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Só restam três vagas para a Europa, já que as outras 10 foram definidas na primeira fase, classificando os vencedores de cada grupo.

Os jogos de semifinais e finais da repescagem acontecem em março de 2022, em datas e horários ainda a serem definidos.

Confira as chaves:

CHAVE 1

Escócia x Ucrânia

Gales x Áustria

CHAVE 2

Rússia x Polônia

Suécia x República Tcheca

CHAVE 3



Itália x Macedônia do Norte

Portugal x Turquia

Também foi definido nesta sexta, os confrontos da repescagem intercontinental. O representante da América do Sul (5º colocado) enfrenta a seleção asiática que vencer a repescagem, enquanto o representante da Oceania espera o quarto colocado das eliminatórias da América do Norte, Central e Caribe.

Tags