FIFA analisará relatório do jogo Brasil e Argentina antes de tomar decisões

A Conmebol se manifestou oficialmente sobre a paralisação feita pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) no confronto entre Brasil e Argentina, pelas eliminatórias da Copa do Mundo do Catar de 2022. De acordo com a organização, o jogo está oficialmente adiado por decisão do árbitro da partida e a comissão do jogo enviará um relatório ao Comitê Disciplinar da FIFA. A entidade ainda deixou claro que as Eliminatórias não é uma das sua competições, sendo competência exclusiva da FIFA.

"Por decisão do árbitro da partida, a partida organizada pela FIFA entre Brasil e Argentina pelas Eliminatórias da Copa do Mundo está suspensa. O árbitro e o comissário de jogo enviarão um relatório ao Comitê Disciplinar da FIFA, que determinará as etapas a serem seguidas. Esses procedimentos obedecem estritamente aos regulamentos atuais. As eliminatórias da Copa do Mundo são uma competição da FIFA. Todas as decisões relativas à sua organização e desenvolvimento são da competência exclusiva daquela instituição", relatou a Conmebol.



A Agência de Vigilância Sanitária alegou que quatro atletas argentinos entraram em campo, mesmo com a determinação da agência de que teriam de cumprir isolamento no hotel para serem deportados para a Argentina. Os jogadores teriam descumprido as regras sanitárias brasileiras segundo as quais “viajantes estrangeiros que tenham passagem, nos últimos 14 dias, pelo Reino Unido, África do Sul, Irlanda do Norte e Índia, estão impedidos de ingressar no Brasil”. Apesar dos nomes não serem revelados, três devem ser que atuam na Inglaterra, o goleiro Emiliano Martinez, o zagueiro Romero e volante Giovane Lo Celso.





