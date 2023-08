Nigéria x Inglaterra: resultado do jogo hoje, 7; quem ganhou na Copa

Nigéria e Inglaterra jogaram hoje, segunda, 7 de agosto (07/08), nas oitavas de final da Copa do Mundo Feminina 2023. Confira resultado e quem ganhou o jogo

Com isso, a Inglaterra a jogar mais na defensiva, bloqueando as tentativas de ataque adversário. As nigerianas aproveitaram a oportunidade para garantir maior posse de bola nos tempos adicionais.

A partida foi marcada pelas disputas intensas, com quase 20 faltas nos dois tempos. Ao fim da segunda metade, na disputa regular, a atacante inglesa Lauren James recebeu um cartão vermelho. Após uma dividida com a também atacante Michelle Alozie, Lauren pisou na jogadora nigeriana enquanto esta estava caída, e acabou expulsa de campo.

O tempo regular não teve gols. A Inglaterra manteve domínio da bola e fez diversas ofensivas, que foram seguradas pela defesa nigeriana. A seleção do país africano avançou mais vezes, mas com menos chutes acertando o alvo.

O jogo iniciou às 4h30min (horário de Brasília) e ocorreu no estádio de Brisbane, na Austrália.

Nigéria e Inglaterra se enfrentaram hoje, segunda-feira,7 de agosto (07/08), pelas oitavas de final B da Copa do Mundo Feminina 2023 .

Nas cobranças individuais, as equipes tiveram a seguinte escalação:

Com o resultado, a Inglaterra avança às quartas de final. A seleção do país europeu enfrenta as vencedoras de Colômbia X Jamaica, que ocorre nesta terça-feira, 8, às 5 horas.



Copa do Mundo Feminina 2023: CONFIRA jogos do Brasil, horário e guia completo



Copa do Mundo Feminina: Nigéria e Inglaterra estão nas oitavas de final



Espanha 5 x 1 Suiça



Japão 3 x 1 Noruega



Holanda 2 x 0 África do Sul



Suécia 0 x 0 Estados Unidos (regular) / Suécia 5 x 4 Estados Unidos (pênaltis)

Nigéria 0 x 0 Inglaterra



Austrália x Dinamarca (07/08 às 7h30min)

Colômbia e Jamaica (08/08 às 5 horas)

França x Marrocos (08/08 às 8 horas)

Copa do Mundo Feminina: Nigéria e Inglaterra estão na segunda fase

A segunda fase da Copa do Mundo divide as 16 seleções classificadas nos 8 grupos em partidas eliminatórias. A disputa mata-mata vai do dia 5 ao dia 20 de agosto de 2023.