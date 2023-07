Japão x Espanha: resultado do jogo hoje, 31; quem ganhou na Copa

Japão e Espanha jogaram hoje, segunda, 31 de julho (21/07), pelo Grupo C da Copa do Mundo Feminina 2023. Confira resultado do jogo e veja quem ganhou

Japão e Espanha se enfrentaram hoje, segunda-feira, 31 de julho (31/07), pela terceira rodada do Grupo C da Copa do Mundo Feminina 2023.

O jogo iniciou às 4 horas (horário de Brasília) e ocorreu no estádio Wellington Regional, na Nova Zelândia.

Japão x Espanha: qual foi o resultado do jogo hoje, 31; quem ganhou?

Ambas as seleções já entraram em campo classificadas para a segunda fase da competição, que começa neste sábado, 5 de agosto. Deste modo, o jogo serviria apenas como definição para as quartas de final: qual dos times ficaria em primeiro lugar e enfrentaria a Noruega, vice do grupo A; e qual terminaria em segundo, jogando contra a Suíça, líder também do grupo A.



Isso não impediu as japonesas de entrarem em campo com forte determinação. Aos 12 minutos, Hinata Miyazawa abrindo o placar para a seleção do país asiático.

Com 29 minutos de partida, Riko Ueki ampliou a vantagem para o Japão. Miyazawa marcou seu segundo, balançando a rede espanhola pela terceira vez, aos 40 minutos.

O placar foi fechado aos 36 minutos do segundo tempo. Mina Tanaka fez o quarto gol do Japão, marcando a goleada contra a Espanha.

Japão marcou 4 x 0 contra a Espanha na terceira rodada do grupo C na Copa do Mundo Feminina 2023 e avança à segunda fase da competição sem ter sofrido nenhum gol Crédito: Marty Melville / AFP

A tática da equipe japonesa surpreendeu não apenas pelo resultado, mas pela estratégia usada. A seleção da Espanha teve 77% da posse de bola e jogou o tempo todo na ofensiva. O Japão, por sua vez, manteve uma formação fechada e investiu pesado nos contra-ataques.

Com quatro gols marcados e nenhum sofrido, o estilo de jogo do Japão deu resultado. Para além disso, as japonesas chegam ao mata-mata sem que sua rede tenha balançado nenhuma vez, e com duas goleadas - além da Espanha, a equipe marcou 5 x 0 contra Zâmbia - no histórico.

Copa do Mundo Feminina: Japão e Espanha estão no Grupo B

Japão (9 pontos)



Espanha (6 pontos)



Zâmbia (3 pontos)



Costa Rica (0 ponto)



Copa do Mundo Feminina: Japão e Espanha estão na primeira fase

A primeira fase da Copa do Mundo divide as 32 seleções participantes em 8 grupos com 4 participantes em cada um, e irá ocorrer do dia 20 de julho ao dia 3 de agosto de 2023.

Copa do Mundo Feminina: conheça as seleções de Japão e Espanha

Abaixo, um breve resumo dos times. Ao todo, são 32 seleções.

Espanha

A Espanha enfrentou diversos problemas técnicos em sua preparação para o mundial. Em setembro do ano passado, 15 jogadoras publicaram um comunicado conjunto em suas contas nas redes sociais anunciando que se retiravam da seleção. Então, o time que jogará na próxima Copa será bem diferente do que estreou em 2015.

Japão

Em 2011, quando a Copa feminina foi disputada na Alemanha, o time japonês foi a primeira seleção adulta asiática (masculina ou feminina) a conquistar o maior troféu de todos.

