Dia 12 da Copa do Mundo Feminina: o que aconteceu enquanto você dormia

Goleadas da mandante Austrália e do Japão movimentaram o dia, que definiu as seleções classificadas às oitavas nos grupos B e C

A Copa do Mundo Feminina chegou ao seu 12º dia de duelos nesta segunda-feira, 31 de julho. A rodada contou com as definições das seleções classificadas nos grupos B e C, formando alguns dos confrontos que ocorrerão nas oitavas.

O dia contou com goleada do Japão contra a Espanha, vitória da Zâmbia sobre a Costa Rica, triunfo elástico da mandante Austrália enfrentando o Canadá e empate entre Irlanda e Nigéria.

Costa Rica 1 x 3 Zâmbia

No jogo das duas seleções que vieram a ser eliminadas no grupo B, a Zâmbia derrotou a Costa Rica por 3 a 1, no estádio Waikato. A partida contou com o milésimo gol na história das Copas femininas, anotado pelas africanas.

Estreante em Mundiais, Zâmbia marcou seu primeiro gol no torneio nos minutos iniciais do confronto, com Mweemba. Ainda na primeira etapa, Banda ampliou de pênalti no que foi o gol 1000 das Copas femininas.

Herrera diminuiu para a Costa Rica no começo do segundo tempo. A seleção da América Central buscou manter a posse nos minutos seguintes, mas não igualou o marcador. Perto do fim, Kundananji selou a primeira vitória de Zâmbia em Copas.

Zâmbia e Costa Rica se enfrentaram pela terceira rodada do grupo C na primeira fase da Copa do Mundo Feminina 2023 Crédito: Saeed Khan / AFP

Japão 4 x 0 Espanha

Em uma aula de contra-ataque, o Japão goleou a Espanha por 4 a 0 no Wellington Regional Stadium. Apesar de terem acumulado somente 23% de posse de bola, as japonesas foram letais no confronto e construíram vantagem já no primeiro tempo, com gols de Miyazawa, Ueki e outro de Miyazawa.

Apesar dos passes completados e de terem finalizado mais vezes, as espanholas não conseguiram balançar as redes. No segundo tempo, quem marcou foi o Japão com Tanaka, que selou o placar.

Após a terceira vitória em três partidas, o Japão avançou em primeiro lugar sem sofrer gols e enfrentará a Noruega nas oitavas. A Espanha, segunda colocada, terá pela frente a Suíça.

Canadá 0 x 4 Austrália

Precisando da vitória de qualquer jeito para obter a classificação, a Austrália goleou o Canadá por 4 a 0 no Melbourne Rectangular Stadium e avançou para as oitavas. As canadenses, atuais campeãs olímpicas, caíram na fase de grupos e se despedem do torneio.

Raso abriu o placar para as mandantes nos primeiros minutos do confronto e ampliou ainda na etapa inicial. Depois do intervalo, o Canadá realizou quatro alterações buscando mudar o cenário do jogo, mas viu Fowler marcar o terceiro gol. Nos últimos instantes, Catley fechou a conta em cobrança de pênalti.

Com o triunfo, a Austrália avançou em primeiro no grupo B e aguarda a definição do segundo lugar na chave D, que será amanhã, para saber sua adversária. Inglaterra, Dinamarca, China e Haiti são as seleções do grupo.

Austrália derrotou o Canadá por 4 a 0 e avançou para as oitavas da Copa Crédito: William West / AFP

Irlanda 0 x 0 Nigéria

A Irlanda, já eliminada, empatou sem gols com a Nigéria no Suncorp Stadium. Esta é a nona participação das africanas em Copas e a terceira edição na qual elas avançam para a fase seguinte do torneio.

As nigerianas criaram chances e deram, ao todo, 11 finalizações no confronto, mas não conseguiram abrir o placar. Estreantes na competição, as irlandesas somaram o primeiro ponto do país na história das Copas femininas.

Com o segundo lugar conquistado, a Nigéria aguarda a definição do primeiro colocado no grupo D para conhecer sua adversária nas oitavas.