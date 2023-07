Portugal x Vietnã: resultado do jogo hoje, 27; quem ganhou na Copa

Portugal e Vietnã jogaram hoje, quinta, 27 de julho (27/07), pelo Grupo E da Copa do Mundo Feminina 2023. Confira resultado do jogo e veja quem ganhou

Portugal e Vietnã se enfrentaram hoje, quinta-feira, 27 de julho (27/07), pela segunda rodada do Grupo E da Copa do Mundo Feminina 2023.

O jogo iniciou às 4h30min (horário de Brasília) e ocorreu no estádio Waikato, na Nova Zelândia.

Portugal x Vietnã: qual foi o resultado do jogo hoje, 27; quem ganhou?

O jogo foi marcado pelo grande número de faltas - 21 ao todo, sendo 11 no primeiro tempo e dez no segundo. Apenas um cartão amarelo, no entanto, foi dado: já aos 41 minutos da metade final da partida, a portuguesa Ana Borges levou a advertência



Portugal abriu o placar sete minutos após o início da partida, e ampliou a vantagem aos 21'. Embora a seleção europeia tenha tido quase 70% da posse de bola, o restante do jogo não teve mais gols.

Ambos os tempos tiveram acréscimo considerável. Enquanto a primeira parte do jogo foi até os 48 minutos, o apito final veio 50 minutos após o começo do segundo tempo.

Após derrotar o Vietnã, portuguesas ainda precisam vencer a seleção dos Estados Unidos, atual campeã da competição, para seguir na Copa do Mundo de futebol feminino 2023 Crédito: Saeed Khan / AFP

O resultado elimina a seleção vietnamita da Copa do Mundo. Portugal, por sua vez, depende de uma vitória contra os Estados Unidos - atuais campeãs - na próxima terça-feira, 1º de agosto, para seguir na competição.

Copa do Mundo Feminina: Portugal e Vietnã estão no Grupo E



Holanda (4 pontos)



Estados Unidos (4 pontos)



Portugal (3 pontos)



Vietnã (0 ponto)



Copa do Mundo Feminina: Portugal e Vietnã estão na primeira fase

A primeira fase da Copa do Mundo divide as 32 seleções participantes em 8 grupos com 4 participantes em cada um, e irá ocorrer do dia 20 de julho ao dia 3 de agosto de 2023.

Copa do Mundo Feminina: conheça as seleções de Portugal e Vietnã

Abaixo, um breve resumo dos times. Ao todo, são 32 seleções.

Vietnã

O time feminino do Vietnã é mais um dos estreantes na Copa do Mundo Feminina 2023. O grupo garantiu a vaga depois de derrotar o Taipé Chinês por 2 a 1 nos play-offs da Copa da Ásia Feminina.

Portugal

O time português fará sua primeira participação na Copa do Mundo Feminina 2023. E tem muitos desafios na fase de grupos, quando enfrentarão as atuais campeãs, os Estados Unidos.

