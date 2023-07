Suíça x Noruega: resultado do jogo hoje, 25; quem ganhou na Copa

Suíça e Noruega jogaram hoje, terça, 25 de julho (25/07), pelo Grupo A da Copa do Mundo Feminina 2023. Confira resultado do jogo e quem ganhou na Copa

Suíça e Noruega se enfrentaram hoje, terça-feira, 25 de julho (25/07), pela segunda rodada do Grupo A da Copa do Mundo Feminina 2023.

O jogo iniciou às 5 horas (horário de Brasília) do dia 25, e ocorreu no Waikato Stadium, na Nova Zelândia.

Suíça x Noruega: qual foi o resultado do jogo hoje, 25; quem ganhou?

Suíça e Noruega ficaram no empate em 0 a 0, em Hamilton, Nova Zelândia, na partida da segunda rodada do Grupo A da Copa do Mundo Feminina. Sem Ada Hegerberg, substituída após a execução dos hinos nacionais por lesão, as norueguesas tentaram a vitória, mas pararam em boa atuação de Thalmann, goleira suíça.

Com o resultado, a Noruega fica com um ponto na lanterna do Grupo A, enquanto a Suíça mantém a liderança, com quatro pontos.

Na última rodada, a Suíça enfrentará a Nova Zelândia. Já as norueguesas duelam contra as filipinas. Todas as equipes do grupo têm chance de classificação.

Copa do Mundo Feminina: Suíça e Noruega estão no Grupo A



Suíça (X pontos)



Nova Zelândia (3 pontos)



Filipinas (3 pontos)

Noruega (X ponto)



Copa do Mundo Feminina: Suíça e Noruega estão na primeira fase

A primeira fase da Copa do Mundo divide as 32 seleções participantes em 8 grupos com 4 participantes em cada um, e irá ocorrer do dia 20 de julho ao dia 3 de agosto de 2023.

Copa do Mundo Feminina: conheça as seleções de Suíça e Noruega

Abaixo, um breve resumo dos times. Ao todo, são 32 seleções.

Suíça

A Suíça vai para sua segunda participação na Copa do Mundo Feminina. A equipe é treinada por Inka Grings, que como atleta foi duas vezes campeã europeia pela seleção da Alemanha.



Noruega

A Noruega chega na Copa em busca de se recuperar de uma campanha ruim na Eurocopa. O time tem a maior jogadora de sua história, Hege Riise, como treinadora.



