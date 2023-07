Colômbia x Coreia: resultado do jogo hoje, 25; quem ganhou na Copa

Colômbia e Coreia do Sul jogaram hoje, terça-feira, 25 de julho (2/07), pelo Grupo H da Copa do Mundo Feminina 2023. Confira resultado e quem ganhou

Colômbia e Coreia do Sul se enfrentaram hoje, terça-feira, 25 de julho (25/07), pela primeira rodada do Grupo H da Copa do Mundo Feminina 2023.

O jogo iniciou às 23 horas (horário de Brasília), ainda no dia 24, e ocorreu no estádio Sydey Football Stadium, na Austrália.

Colômbia x Coreia do Sul: qual foi o resultado do jogo hoje, 25; quem ganhou?

A partida começou intensa, com dois cartões amarelos para cada seleção ainda no primeiro tempo. A Colômbia marcou dois gols nos 45 minutos iniciais e ganhou o jogo pelo placar de 2 a 0.

Na segunda metade, tanto a seleção colombiana quanto a da Coreia do Sul seguiram com divididas fortes, resultando em 9 faltas entre os 50 e os 85 minutos totais da partida. Apesar de ataques realizados por ambas as equipes, não houve gols no segundo tempo.



Colômbia levou a melhor sobre a Coreia do Sul na Copa do Mundo de futebol feminino 2023 Crédito: David Gray / AFP

O placar foi aberto por Catalina Usme, em cobrança de pênalti, aos 30 minutos. Aos 39 minutos, Linda Caicedo fez o segundo gol da Colômbia, em finalização de fora da área.

Copa do Mundo Feminina: Colômbia e Coreia estão no Grupo H



Alemanha (3 pontos)



Colômbia (3 pontos)



Coreia do Sul (0 ponto)



Marrocos (0 ponto)



Copa do Mundo Feminina: Colômbia e Coreia do Sul estão na primeira fase

A primeira fase da Copa do Mundo divide as 32 seleções participantes em 8 grupos com 4 participantes em cada um, e irá ocorrer do dia 20 de julho ao dia 3 de agosto de 2023.

Abaixo, um breve resumo dos times. Ao todo, são 32 seleções.

Colômbia

A Colômbia não disputou a última edição da Copa do Mundo, em 2019, e esta será a sua terceira participação no evento. Elas vêm de um título na Copa América Feminina de 2022, quando chegaram à final de forma invicta, garantindo a classificação para o Mundial.

Coreia do Sul



Durante sua última participação na Copa do Mundo Feminina da FIFA, na França, em 2019, as sul-coreanas deram adeus ao torneio ainda na fase de grupos, perdendo seus três jogos. Agora, o técnico Colin Bell quer apresentar um futebol de maior intensidade para competir com as melhores seleções do mundo.



