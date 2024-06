Neymar relata "angústia" como torcedor, mas sai em defesa da Seleção Brasileira após empate

Neymar assiste à estreia do Brasil na Copa América no SoFi Stadium, em Los Angeles Crédito: Buda Mendes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Neymar marcou presença no empate em 0 a 0 entre Brasil e Costa Rica pela Copa América, no SoFi Stadium, em Los Angeles. Através de seu perfil no Instagram, o jogador do Al-Hilal contou como foi ficar no lado de torcedor e saiu em defesa da Seleção. "Quando estamos em campo, obviamente queremos fazer o nosso melhor... Tem dia que não acertamos nada, mas tem dia que tudo se encaixa. Ser jogador de futebol é ser julgado o tempo inteiro, a cada passe, a cada chute, a cada escolha… E o porquê disso tudo? Porque TODOS os brasileiros queriam ser jogador da Seleção Brasileira, todo mundo sonhou, todo mundo tentou", escreveu. "Hoje eu vivi o lado torcedor, cheio de angústia, sentimento de que o gol iria sair, calafrio mas JAMAIS vou ultrapassar o limite fora do campo. Acabou o jogo, seguimos, bora treinar e melhorar para o próximo jogo. Confio muito nesse grupo e sei bem que eles irão fazer o melhor possível por eles, pela família e por todos os torcedores brasileiros", completou.