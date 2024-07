Argentina x Canadá: onde assistir, escalações, arbitragem

Argentina e Canadá abrem a fase de semifinal da Copa América, nesta terça-feira, 9/7, no Metlife Stadium, em Nova Jersey. Os argentinos venceram seus três jogos na fase de grupos e tiveram um empate com o Equador nas quartas, mas avançando à semi com vitória nos pênaltis. Atual campeão continental e da Copa do Mundo, entram como grandes favoritos. Já o Canadá, na fase de grupos, avançou com uma vitória, um empate e uma derrota. Nas quartas, após empate por 1 a 1 com a Venezuela, avançou nos pênaltis.

O vencedor de Argentina x Canadá enfrentará na final, neste domingo (14/7), no Sun Life Stadium, em Miami, contra Colômbia ou Uruguai, que se enfrentam nesta quarta-feira.

Argentina x Canadá: Onde assistir

O canal SporTV transmite a parti das 21h (de Brasília).