Maracanã visita Internacional pela 3ª fase da Copa do Brasil; confira detalhes

Equipe de Júnior Cearense visita o Colorado nesta terça-feira, 29, às 19 horas, no Beira-Rio, pela Copa do Brasil

O Maracanã entra em campo diante do Internacional na noite desta terça-feira, 29, em duelo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Em duelo inédito, as equipes se enfrentam às 19 horas, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

Vivendo momentos distintos no futebol brasileiro, os times buscam sair de cmapo com a vantagem para o confronto da volta, que acontece no dia 22 deste mês, no Estádio Presidente Vargas.