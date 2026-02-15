Transmissão de Floresta x Ceará: assistir ao vivo - online e grátis

Ceará estreou no ano justamente contra o Floresta / Crédito: Felipe Santos/Ceará SC

Floresta e Ceará se enfrentam no Presidente Vargas, em Floresta (CE), hoje, 15, às 16 horas, pelo jogo de ida da etapa de semifinais do Campeonato Cearense de 2026. Confira os jogos de hoje clicando AQUI

Floresta x Ceará: onde assistir ao vivo O jogo terá transmissão pelo canal Goat, no Youtube. Há ainda transmissões alternativas com lances e resumos ao vivo em canais de TV aberta ou em redes sociais, mas é importante estar atento à legalidade e à qualidade dessas opções.

Floresta x Ceará: situação dos times e escalações Floresta

Mesmo sem apresentar um futebol de “brilhar os olhos”, o Floresta faz uma campanha consistente no Campeonato Cearense de 2026. Na primeira fase, o time somou sete pontos, com duas vitórias, um empate e uma derrota. Já na segunda fase, acumulou quatro pontos e garantiu vaga nas semifinais. Ao todo, a equipe comandada por Leston Júnior disputou sete partidas, marcou sete gols e sofreu apenas três no certame estadual.

Escalação do Floresta: 4-3-3: Tiepo; Cedric, Eduardo, João Victor e Diego Matos; Marco Antônio, Danrley e Nonato; Bismark, Matheusinho e Celeri. Téc:Leston Júnior.



>>Acesse o canal Últimas Notícias do O POVO no Whatsapp e fique bem informado Ceará

Para o confronto, o técnico Mozart poderá contar com os novos reforços anunciados durante a semana: o centroavante Wendel Silva e o zagueiro Luiz Otávio. Ambos foram regularizados no Boletim Informativo Diário da CBF na sexta-feira, 13, e já ficam à disposição do treinador alvinegro.

Escalação do Ceará: 4-3-3: Richard; Rafael Ramos, Pedro Gilmar, Éder e Fernando; Zanocelo, Lucas Lima e Vina; Pedro Henrique, Lucca e Fernandinho. Téc: Mozart.

