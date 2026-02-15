Escalação: como Floresta e Ceará vão a campo pelo Campeonato Cearense

Escalação: como Floresta e Ceará vão a campo pelo Campeonato CearenseEquipes se enfrentam a partir das 16 horas, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE), pelo primeiro jogo das semifinais do Estadual. Confira escalação de cada time
Floresta e Ceará se enfrentam hoje, domingo, 15 de fevereiro (15/2), em jogo de ida válido pelas semifinais do Campeonato Cearense de 2026. A partida será disputada no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE), às 16 horas (horário de Brasília). Confira abaixo as escalações confirmadas por cada time para o confronto:
ESCALAÇÕES
Floresta
4-3-3: Tiepo; Cedric, Eduardo, João Victor e Diego Matos; Marco Antônio, Danrley e Nonato; Bismark, Matheusinho e Celeri. Téc:Leston Júnior.
Ceará
4-3-3: Richard; Rafael Ramos, Pedro Gilmar, Éder e Fernando; Zanocelo, Lucas Lima e Vina; Pedro Henrique, Lucca e Fernandinho. Téc: Mozart.