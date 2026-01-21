Transmissão de Tirol x Ceará: assistir ao vivo - online e grátis

FORTALEZA, CE, BR - 16.01.26 - Campeonato Cearense 2026 - Partida entre as equipes Ceara x Maranguape no estadio Presidente Vargas (FCO FONTENELE/OPOVO) / Crédito: FCO FONTENELE

Tirol e Ceará se enfrentam no Presidente Vargas, em Fortaleza (CE), hoje, 21, às 21h30min, pela 5ª rodada do Campeonato Cearense de 2026. Confira os jogos de hoje clicando AQUI

Tirol x Ceará: onde assistir ao vivo O jogo terá transmissão pela TV Globo e TV Ceará, na TV aberta, e pelo canal Goat e TVC Esporte, no Youtube. Há ainda transmissões alternativas com lances e resumos ao vivo em canais de TV aberta ou em redes sociais, mas é importante estar atento à legalidade e à qualidade dessas opções.

Tirol x Ceará: situação dos times e escalações Tirol

O Tirol, lanterna do Grupo B, tem apenas um ponto, obtido em um empate diante do Iguatu. A equipe, assim como o Maranguape, não tem nenhuma chance de ingressar no G-3. Pelo contrário: os dois times estão confirmados no quadrangular da permanência, onde as quatro piores campanhas se juntam em uma nova chave e duelam entre si contra o rebaixamento à segunda divisão estadual.

Escalação do Tirol: 4-3-3: Rayr; Zé Augusto, Roni Lobo, Lucão e João Victor; Sidney, Natan e Fernandinho; Rochinha, Wilkson e Rafinha. Téc: Thiago Boiadeiro >>Acesse o canal Últimas Notícias do O POVO no Whatsapp e fique bem informado Ceará

Com sete pontos somados, o Vovô é o atual líder da chave, seguido por Floresta e Iguatu – a diferença em relação aos rivais é de um e dois pontos, respectivamente. O Maranguape, atual quarto colocado, já fez todas as suas partidas na primeira fase e não tem mais chances de ingressar no G-3, zona que garante vaga ao triangular, próxima etapa do Manjadinho.



Escalação do Ceará: 4-3-3: Bruno Ferreira; Alex Silva, Gabriel Silva, Éder e Fernando; Richardson, Lucas Lima e Matheus Araújo; Pedro Henrique, Vina e Fernandinho. Téc: Mozart