Escalação: como Tirol e Ceará vão a campo pelo Campeonato Cearense

Equipes se enfrentam a partir das 21h30min, no estádio Presidente Vargas (PV), pela 5ª rodada do Estadual. Confira escalação de cada time
Tirol e Ceará se enfrentam hoje, quarta-feira, 21 de janeiro (21/1), em jogo válido pela 5ª rodada do Campeonato Cearense de 2026. A partida será disputada no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE), às 21h30min (horário de Brasília). Confira abaixo as escalações confirmadas por cada time para o confronto:

ESCALAÇÕES

Tirol

4-3-3: Rayr; Zé Augusto, Roni Lobo, Lucão e João Victor; Sidney, Natan e Fernandinho; Rochinha, Wilkson e Rafinha. Téc: Thiago Boiadeiro

Ceará

4-3-3: Bruno Ferreira; Alex Silva, Gabriel Silva, Éder e Fernando; Richardson, Lucas Lima e Matheus Araújo; Pedro Henrique, Vina e Fernandinho. Téc: Mozart

 

