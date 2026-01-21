Escalação: como Tirol e Ceará vão a campo pelo Campeonato Cearense

Equipes se enfrentam a partir das 21h30min, no estádio Presidente Vargas (PV), pela 5ª rodada do Estadual. Confira escalação de cada time

Tirol e Ceará se enfrentam hoje, quarta-feira, 21 de janeiro (21/1), em jogo válido pela 5ª rodada do Campeonato Cearense de 2026. A partida será disputada no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE), às 21h30min (horário de Brasília). Confira abaixo as escalações confirmadas por cada time para o confronto:

ESCALAÇÕES

Tirol