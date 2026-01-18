Escalação: como Fortaleza e Maracanã vão a campo pelo Campeonato Cearense

Escalação: como Fortaleza e Maracanã vão a campo pelo Campeonato CearenseEquipes se enfrentam a partir das 18 horas, no estádio Presidente Vargas (PV), pela 4ª rodada do Estadual. Confira escalação de cada time
Fortaleza e Maracanã se enfrentam hoje, domingo, 18 de janeiro (18/1), em jogo válido pela 4ª rodada do Campeonato Cearense de 2026. A partida será disputada no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE), às 18 horas (horário de Brasília). Confira abaixo as escalações confirmadas por cada time para o confronto:
ESCALAÇÕES
Fortaleza
4-3-3: Brenno; Mailton, Emanuel Britez, Tomás Cardona, Lucas Crispim; Lucas Sasha, Pierre, Rossetto; Pochettino, Adam Bareiro e Moisés. Téc: Thiago Carpini.
Maracanã
4-4-2: Diego; Guilherme S., Guilherme, Geilson, Pedro da Dalto; Lincoln, Thalison, Robert, Welton; Soares e João Gabriel. Técnico: Júnior Rocha.