Transmissão de Ceará x Iguatu: assistir ao vivo - online e grátis

FORTALEZA, CE, BR - 16.01.26 - Campeonato Cearense 2026 - Partida entre as equipes Ceara x Maranguape no estadio Presidente Vargas

Ceará e Iguatu se enfrentam no Presidente Vargas, em Fortaleza (CE), hoje, 17, às 16h30min, pela 4ª rodada do Campeonato Cearense de 2026. Confira os jogos de hoje clicando AQUI

Ceará x Iguatu: onde assistir ao vivo O jogo terá transmissão pelo canal Goat e TVC Esporte, no Youtube. Há ainda transmissões alternativas com lances e resumos ao vivo em canais de TV aberta ou em redes sociais, mas é importante estar atento à legalidade e à qualidade dessas opções.

Ceará x Iguatu: situação dos times e escalações Ceará

Diante do Iguatu, além de querer manter a campanha impecável, o Alvinegro almeja a classificação antecipada à segunda fase do Manjadinho. Uma vitória no confronto garante esse feito automaticamente, independentemente de resultados paralelos, já que o próprio Azulão, o Maranguape (4º) e o Tirol (5º) não conseguirão mais alcançar a pontuação obtida pelo Ceará nesta projeção de cenário.

Escalação do Ceará: 4-3-3: Richard; Rafael Ramos, Pedro Gilmar, Éder e Eric Melo; Richardson, Zanocelo e Matheus Araújo; Pedro Henrique, Lucca e Giulio. Téc: Mozart.

Adversário do Ceará, o Iguatu também tem grandes objetivos na partida. Apesar do amplo favoritismo alvinegro, o Azulão mira a liderança do Grupo B, algo que só acontecerá em caso de vitória no PV. Em ascensão nas últimas temporadas, a equipe liderada pelo técnico Washington Luiz tem, como principal meta no Manjadinho 2026, garantir calendário nacional no próximo ano.

Escalação do Iguatu: 4-4-2: Zé Rafael; Biel Potiguar, Diguinho, Max Oliveira e Victor Salvador; Talisson Calcinha, Rogério, Bruno Menezes e Cássio; Tiaguinho e Jeffinho. Técnico: Washington Luiz.