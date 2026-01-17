Transmissão de Ceará x Iguatu: assistir ao vivo - online e grátis

Transmissão de Ceará x Iguatu: assistir ao vivo - online e grátisJogo do Campeonato Cearense entre Ceará e Iguatu acontece hoje, 17, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir
Ceará e Iguatu se enfrentam no Presidente Vargas, em Fortaleza (CE), hoje, 17, às 16h30min, pela 4ª rodada do Campeonato Cearense de 2026.
Ceará x Iguatu: onde assistir ao vivo
O jogo terá transmissão pelo canal Goat e TVC Esporte, no Youtube. Há ainda transmissões alternativas com lances e resumos ao vivo em canais de TV aberta ou em redes sociais, mas é importante estar atento à legalidade e à qualidade dessas opções.
Ceará x Iguatu: situação dos times e escalações
Ceará
Diante do Iguatu, além de querer manter a campanha impecável, o Alvinegro almeja a classificação antecipada à segunda fase do Manjadinho. Uma vitória no confronto garante esse feito automaticamente, independentemente de resultados paralelos, já que o próprio Azulão, o Maranguape (4º) e o Tirol (5º) não conseguirão mais alcançar a pontuação obtida pelo Ceará nesta projeção de cenário.
Escalação do Ceará:
4-3-3: Richard; Rafael Ramos, Pedro Gilmar, Éder e Eric Melo; Richardson, Zanocelo e Matheus Araújo; Pedro Henrique, Lucca e Giulio. Téc: Mozart.
Iguatu
Adversário do Ceará, o Iguatu também tem grandes objetivos na partida. Apesar do amplo favoritismo alvinegro, o Azulão mira a liderança do Grupo B, algo que só acontecerá em caso de vitória no PV. Em ascensão nas últimas temporadas, a equipe liderada pelo técnico Washington Luiz tem, como principal meta no Manjadinho 2026, garantir calendário nacional no próximo ano.
Escalação do Iguatu:
4-4-2: Zé Rafael; Biel Potiguar, Diguinho, Max Oliveira e Victor Salvador; Talisson Calcinha, Rogério, Bruno Menezes e Cássio; Tiaguinho e Jeffinho. Técnico: Washington Luiz.
Dicas para acompanhar Ceará x Iguatu ao vivo
1. Assistir pelo Canal GOAT ou pela TVC Esportes é a forma oficial de assistir ao jogo completo.
2. Acompanhar em redes sociais e portais esportivos garante acesso a lances em tempo real, vídeos com melhores momentos e estatísticas ao vivo.
3. Ficar atento a possíveis transmissões gratuitas autorizadas, que podem ser liberadas em caráter especial em alguns jogos de grande apelo.