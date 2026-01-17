Escalação: como Ceará e Iguatu vão a campo pelo Campeonato Cearense

Escalação: como Ceará e Iguatu vão a campo pelo Campeonato CearenseEquipes se enfrentam a partir das 16h30min, no estádio Presidente Vargas (PV), pela 4ª rodada do Estadual. Confira escalação de cada time
Ceará e Iguatu se enfrentam hoje, sábado, 17 de janeiro (17/1), em jogo válido pela 4ª rodada do Campeonato Cearense de 2026. A partida será disputada no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE), às 16h30min (horário de Brasília). Confira abaixo as escalações confirmadas por cada time para o confronto:
ESCALAÇÕES
Ceará
4-3-3: Richard; Rafael Ramos, Pedro Gilmar, Éder e Eric Melo; Richardson, Zanocelo e Matheus Araújo; Pedro Henrique, Lucca e Giulio. Téc: Mozart.
Iguatu
4-4-2: Zé Rafael; Biel Potiguar, Diguinho, Max Oliveira e Victor Salvador; Talisson Calcinha, Rogério, Bruno Menezes e Cássio; Tiaguinho e Jeffinho. Técnico: Washington Luiz.