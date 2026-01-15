Transmissão de Fortaleza x Quixadá: assistir ao vivo - online e grátis

Transmissão de Fortaleza x Quixadá: assistir ao vivo - online e grátisJogo do Campeonato Cearense entre Fortaleza e Quixadá acontece hoje, 15, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir
Fortaleza e Quixadá se enfrentam no Presidente Vargas, em Fortaleza (CE), hoje, 15, às 20h30min, pela 3ª rodada do Campeonato Cearense de 2026.
Fortaleza x Quixadá: onde assistir ao vivo
O jogo terá transmissão pelo canal Goat e TVC Esporte, no Youtube. Há ainda transmissões alternativas com lances e resumos ao vivo em canais de TV aberta ou em redes sociais, mas é importante estar atento à legalidade e à qualidade dessas opções.
Fortaleza x Quixadá: situação dos times e escalações
Fortaleza
Integrante do Grupo A do Manjadinho, o Fortaleza tem um ponto conquistado, enquanto Horizonte (1º), Quixadá (2º) e Ferroviário (3º) possuem quatro — as três equipes, entretanto, têm um jogo a mais que o time tricolor. Em paralelo à importância do duelo para o Leão no certame, o confronto também será um elemento relevante nas decisões de planejamento da equipe para 2026.
Escalação do Fortaleza:
4-3-3: Brenno; Maílton, Brítez, Tomás Cardona e Mancuso; Lucas Sasha, Rodrigo e Pierre; Pochettino, Bareiro e Lucas Crispim. Téc: Thiago Carpini.
Quixadá
Adversário do Tricolor, o Quixadá tem sido uma das grandes surpresas do Manjadinho nestas rodadas iniciais. Vivendo um processo de ascensão no futebol local, o Canarinho do Sertão saiu da Série C em 2024 e se consagrou vice-campeão da Série B do Cearense em 2025, conquista que o fez retornar à elite estadual após dez anos.
Escalação do Quixadá:
4-3-3: Josué Vinícius; Lê Santos, Léo Ceará, Samuel e Dim; Dudu, Gustavo e Paulista; Conrado, Davi Silva e Éric Lima. Téc: Juranilson
