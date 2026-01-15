Transmissão de Fortaleza x Quixadá: assistir ao vivo - online e grátis

QUIXADÁ-CE, BRASIL, 11-01-2026: Pochettino Fortaleza empata de 0 a 0 com o Ferroviário pelo Campeonato Cearense no Estádio Presidente Vargas. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) / Crédito: Samuel Setubal

Fortaleza e Quixadá se enfrentam no Presidente Vargas, em Fortaleza (CE), hoje, 15, às 20h30min, pela 3ª rodada do Campeonato Cearense de 2026. Confira os jogos de hoje clicando AQUI

Fortaleza x Quixadá: onde assistir ao vivo O jogo terá transmissão pelo canal Goat e TVC Esporte, no Youtube. Há ainda transmissões alternativas com lances e resumos ao vivo em canais de TV aberta ou em redes sociais, mas é importante estar atento à legalidade e à qualidade dessas opções. Fortaleza x Quixadá: situação dos times e escalações Fortaleza

Integrante do Grupo A do Manjadinho, o Fortaleza tem um ponto conquistado, enquanto Horizonte (1º), Quixadá (2º) e Ferroviário (3º) possuem quatro — as três equipes, entretanto, têm um jogo a mais que o time tricolor. Em paralelo à importância do duelo para o Leão no certame, o confronto também será um elemento relevante nas decisões de planejamento da equipe para 2026.

Escalação do Fortaleza: 4-3-3: Brenno; Maílton, Brítez, Tomás Cardona e Mancuso; Lucas Sasha, Rodrigo e Pierre; Pochettino, Bareiro e Lucas Crispim. Téc: Thiago Carpini.

Adversário do Tricolor, o Quixadá tem sido uma das grandes surpresas do Manjadinho nestas rodadas iniciais. Vivendo um processo de ascensão no futebol local, o Canarinho do Sertão saiu da Série C em 2024 e se consagrou vice-campeão da Série B do Cearense em 2025, conquista que o fez retornar à elite estadual após dez anos.

